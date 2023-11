La dupla Noboa - Abad, juntos otra vez desde la primera vuelta

En el Teatro Nacional Sucre, ubicado en el Centro Histórico de Quito, se desarrolla este 15 de noviembre de 2023 la entrega de las credenciales al presidente electo, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, Verónica Abad.

El acto ha generado gran expectativa. Varios ciudadanos se ubicaron tras las vallas que se ubicaron en los alrededores de la Plaza del Teatro para saludar al mandatario que se impuso en las elecciones adelantadas del 15 de octubre. Las calles de la zona fueron cerradas desde las 08:00 por motivos de seguridad.

Hasta el Teatro Sucre han llegado algunos de los ministros que ya han sido confirmados como parte del gabinete de Noboa como Andrés Guschmer que será el titular de la cartera de Deportes; la futura canciller, Gabriela Sommerfeld; Roberto Luque, ministro de Obras Públicas.

También, están presentes Lavinia Valbonesi, esposa del mandatario electo; Anabella Azín, madre de Noboa, no así el empresario Álvaro Noboa, su padre. Paola Pabón, prefecta de Pichincha acompaña el evento. Mónica Palencia, potencial ministra de Gobierno, insistió que mientras no sea oficialmente designada no se le puede atribuir ese cargo.

Noboa y Abad comparten la mesa principal dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es la primera vez, desde antes de la primera vuelta electoral, que se los ve nuevamente juntos.

Por su parte, la presidenta del CNE destacó la cantidad de procesos que el organismo ha tenido que organizar en los últimos años. Dejó entrever que si el presidente Noboa hacer un llamado al organismo electoral, este responderá de inmediato, en alusión a la consulta popular que ha anunciado Daniel Noboa que llamará en los primeros 100 días de Gobierno.

