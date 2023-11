Lasso desmiente a Daniel Noboa y dice que gobernará "hasta el último minuto"

El presidente saliente Guillermo Lasso desmintió al mandatario entrante, Daniel Noboa, respecto a las presuntas gestiones al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Dice que se sigue el trámite regular.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Noboa indicó que el gobierno saliente "está realizando gestiones en el CPCCS para nombrar, entre gallos de media noche, a un nuevo superintendente de Datos".

Mi Gobierno no realiza gestiones de última hora, gobierna y lo hará hasta el último minuto en que estará en funciones. Sin embargo, es preciso que el presidente entrante conozca que hay un proceso que empezó el 29 de mayo del 2023 para nombrar a la máxima autoridad de la… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 14, 2023

Sin embargo, el mandatario saliente, Guillermo Lasso, respondió a Noboa indicando que no está realizando gestiones de última hora y que "(gobernará) hasta el último minuto en que estará en funciones".

Del mismo modo, indicó que Noboa debe conocer que el proceso para nombrar al nuevo superintendente de Datos inició en mayo de 2023 y que, debido a la excusa de uno de los miembros de la terna, reenvío otros nombres al CPCCS en octubre.

Por su parte, la consejera de Participación Ciudadana, Mishelle Calvache, indicó a EXPRESO que la terna enviada por Lasso aún no ha sido tratada en el pleno del CPCCS. Respecto a las gestiones denunciadas, dijo que "a mí no me buscaron".

"Eso es todo. Sin trampas ni apuros", culminó el mandatario saliente Lasso su respuesta a la denuncia hehca por Daniel Noboa. Vianna Maino, actual ministra de Telecomunicaciones, es quien lidera la terna enviada por Lasso al Consejo de Participación Ciudadana.

