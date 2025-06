Leyes de Solidaridad e Inteligencia: ¿claves para atrapar a Fito o propaganda?

La captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se dio en medio de un allanamiento sin orden judicial. El ministro del Interior, John Reimberg, lo explicó en siete pasos: recibieron información de inteligencia militar, llegaron a la casa, cercaron las calles aledañas, ingresaron militares y policías sin la presencia de un fiscal, metieron maquinaria y removieron la tierra hasta que el cabecilla de Los Choneros apareció.

“Hicimos todo lo que teníamos que hacer sin esperar que alguien nos dé una autorización. Si esperábamos, nos arriesgábamos a una fuga (de información) o podíamos haberlo perdido”, justificó el funcionario.

La figura legal del allanamiento sin orden judicial está prevista en la nueva Ley de Solidaridad, recientemente aprobada por la Asamblea. Justamente este procedimiento fue uno de los puntos más polémicos durante el debate legislativo, pero cobró relevancia inmediata tras la captura de Fito.

El presidente Daniel Noboa abrió el debate con un texto en X, la tarde del miércoles. “Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de Solidaridad e Inteligencia: gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del Bloque de Seguridad”.

Se adhirieron a su discurso, sin dar explicaciones, sus asambleístas, entre estos el presidente del Legislativo, Niels Olsen: “Gracias a las leyes de Solidaridad e Inteligencia, hoy Fito está en manos del Bloque de Seguridad. A quienes dudaron: ahí está la respuesta”.

¿Alias Fito fue capturado gracias a las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional? Matías Abad, docente de la Universidad del Azuay, señaló que existe un tono político y propagandístico en los anuncios. “Si bien las leyes otorgan nuevas facultades y recursos para las operaciones de seguridad, tampoco se han presentado evidencias de que estas hayan sido determinantes para esta operación. Hay una intención de capitalizar un logro de alto impacto”.

Para Lorena Piedra, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales, la captura de Fito es el resultado del trabajo sostenido de la Unidad de Inteligencia Militar. “Es un llamado a la opinión pública de que este trabajo no empezó con la aprobación de la Ley de Inteligencia. Fuerzas Armadas hacen un trabajo profesional”, mencionó la experta.

Lorena Piedra, experta en inteligencia y seguridad

Lorena Piedra, experta en inteligencia y seguridad

Operaciones de inteligencia que ya existen

La detención de Adolfo Macías, quien también enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, fue el resultado de una operación basada en el manejo de información reservada, el análisis de sospechosos, la identificación de redes delictivas, líneas de tiempo y otras herramientas de inteligencia que ya existen.

Incluso, la interceptación de llamadas telefónicas es una herramienta de investigación que actualmente se aplica con orden judicial. Sin embargo, con las nuevas leyes aprobadas, estas acciones podrán ejecutarse sin que un juez verifique su legalidad y necesidad.

El penalista Pablo Encalada fue enfático al señalar que la aprobación de dichas leyes no fue determinante para el arresto del líder de Los Choneros. “Un allanamiento sin orden judicial ya era posible en el marco de un estado de excepción, más en una zona como Manabí. No se puede decir que un Estado espera para actuar cuando no tenga límites o que solo así puede ser eficaz”, manifestó.

También advirtió sobre el riesgo de normalizar este tipo de prácticas excepcionales. “Allanar o interceptar comunicaciones sin orden judicial no puede convertirse en la regla. Lo que se critica es que se quiere llevar a la normalidad algo que es, por definición, una excepción”.

Reo. Adolfo Macías Villamar fue trasladado a La Roca, donde enfrenta un proceso por evasión. El Gobierno anunció su deseo de extraditarlo a Estados Unidos.

Allanamiento sin orden judicial lo han podido hacer siempre con los estados de excepción. No con esta ley. Pablo Encalada, penalista

