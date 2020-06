Duarte: “Pamela cita al Corcho Cordero y otros. Los millones los recibían ellos”

En su casa, en Puerto Azul, la exministra María de los Ángeles Duarte, con grillete en su tobillo, cuestiona su condena en el caso Sobornos 2012-2016. Muestra en un proyector lo que ella considera las pruebas que la exculpan.

- Ha dicho que no confía en la prensa y durante el gobierno de Rafael Correa, del que usted fue parte, los medios fueron perseguidos. ¿Por qué acude hoy a esa prensa?

- Todo el Estado me está persiguiendo: la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía... Y hasta la prensa, porque no he visto a nadie que diga que María Duarte puede ser inocente. ¿Cómo puedo confiar en la prensa? La Contraloría me tiene glosas administrativas por $ 200 millones. Nadie se ha preocupado por saber por qué.

- Ha tachado el caso Sobornos de manipulación. ¿Es todo un invento?

Lo que utilizaron para detenerme fue la supuesta agenda de Pamela Martínez escrita en el 2013 o 2014, durante una campaña. La misma Pamela, cuando se vio presionada por si hacían pericia de la tinta, aceptó que la escribió por un impulso en el 2018. Hay una intención dolosa de mentir. Pamela Martínez ha escrito cosas del pasado, de cuatro años antes, como si fuera el presente. Eso es fraude procesal. La agenda tiene un montón de nombres y los demás están felices de la vida, libres.

- ¿A quiénes se dejó fuera?

- En los archivos se menciona a todos los directores provinciales. Dice una parte: los directores de Alianza PAIS recibieron un millón trescientos mil dólares, una cosa así. Los directores eran 24.

- ¿Esos 24 deberían haber sido involucrados?

- Por supuesto. Entre esos, Fafo Gavilánez, que es asambleísta de Lenín Moreno. Sin embargo, solo me detienen y me acusan a mí.

- ¿Quiénes más? Dice que también faltan contratistas.

Hay cartas del ingeniero José Verdú terriblemente incriminatorias, correos en los que él le dice a Pamela Martínez: “Tal como me lo solicitaste, te mando una parte en efectivo y otra parte en facturas”. Sin embargo, esa persona está sobreseída y nadie dio explicaciones del porqué. Hay contratistas que no están incluidos, pero no los quiero mencionar porque no estoy segura de la realidad. Como Pamela estaba apoyando en la recolección de los aportes de campaña de Alianza PAIS, ella podía tener algunos datos, a quién se repartía el dinero. Y luego los puso con códigos de las personas que pensó que sería correcto involucrar para salvarse ella. Menciona al Corcho (Fernando) Cordero, a Galo Mora, a Proaño, a los contadores... Todos fueron muertos de risa a declarar. Los millones los recibían ellos.

- Entonces, ¿es un caso forjado o solo está incompleto?

Al principio ponían las iniciales de las personas que querían inculpar y después, para volverlo más tétrico, de mafia, pusieron códigos. Y al cambiar los códigos se les movieron y quedaron algunos equivocados. Así se me acusó. No me pueden juzgar por algo que no he cometido. Contra mí no tienen ni un solo correo incriminatorio, ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto. Lo único que tienen contra mí es la palabra y los archivos de Pamela.

- ¿Tener archivos contra usted no es suficiente?

¡Cómo puede ser suficiente! Si Pamela Martínez ya demostró que es capaz de mentir, de hacer una agenda forzada, su testimonio debe ser anulado. Se dice que hubo cohecho en todos los contratos firmados en mi época. El 95 % de los contratos no los firmé yo. Ellos ganaron licitaciones públicas. Si se ponen a ver los contratos, participan Consermin, Hidalgo e Hidalgo, Verdú, simultáneamente. A veces gana Verdú, a veces Consermin...

- Que son las mismas beneficiarias de contratos...

No, no. En el listado de aportes, no solo están estas empresas. Hay como cien, han escogido a las más grandes.

- ¿Está diciendo que debería haber como cien empresas involucradas?

Si fuese así, deberían estar las cien... Ella ha tratado de acusarme de todas las formas, por contratos de 2007 y 2008.

- Cuando dice ‘ella’, ¿se refiere a la fiscal Diana Salazar?

El fiscal te puede acusar de cualquier cosa, pero los jueces tienen que pedir que se demuestre el cohecho. Aquí, ni se demostró, ni se investigó.

- Usted dice ser inocente. ¿Y sus compañeros de gobierno condenados: Correa, Solís, Mera...?

Lo único que puedo decir es que Pamela Martínez y Laura Terán son culpables. Esto era lo mínimo, lo grande era con Odebrecht. De los demás no puedo asegurar nada, pero de cohecho, ninguno, ni siquiera Pamela, es culpable.

- No confía nada en la justicia...

Cómo puedo confiar después de lo que me han hecho.

- Ni en la Fiscalía ni en los jueces...

Hoy está todo cooptado. A Alexandra Ocles, por el sobreprecio en los kits en una pandemia, la misma jueza Daniella Camacho no le dicta prisión aunque firmó el contrato. Ahora todos los jueces están a dedo y están presionados. Cuando Alexis Mera apeló la prisión preventiva y le dieron arresto domiciliario, ¿qué hizo la Corte?: botó a los jueces.

- ¿La Corte Nacional presiona a los jueces?

No me pregunte a mí sobre los jueces.

- Pero estos jueces van a seguir juzgándola.

Sí, ante todo el Ecuador y todos los medios. Espero que esta vez EXPRESO sea objetivo.

- Si EXPRESO no es objetivo, ¿por qué esta entrevista?

Les he visto ser medianamente objetivos en los últimos tiempos. Por eso recurro a EXPRESO.

- Alexandra Ocles, como otros funcionarios de este gobierno bajo sospecha, también trabajó en el equipo de Correa.

La corrupción está por todos lados. Pero yo, en mi ministerio, traté de controlarla a más no poder. No se puede cuestionar mi inocencia basándose en el gobierno de Rafael Correa.

- Pero está sentenciada por su gestión junto con otros exfuncionarios correístas.

Yo estoy sola y me defiendo sola. No puedo meter las manos al fuego más que por mí. Me han acusado y me han dado ocho años de cárcel, siendo absolutamente inocente... Solo me queda esperar a que se vaya Lenín Moreno.