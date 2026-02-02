Dron policial revela operativo en Durán: seis detenidos tras investigación

Operativo en Durán deja seis detenidos y decomisos tras detectar reuniones armadas con drones en zonas críticas del cantón

Policías escoltan a seis detenidos durante un operativo en Durán, revelado por un dron policial.

Durante el domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de febrero, la Policía Nacional ejecutó operativos en los sectores Cerro Las Cabras, Divino Niño y El Recreo. El objetivo fue recuperar espacios públicos eliminando cerramientos ilegales y allanando 14 viviendas donde se halló droga oculta en las paredes.

Policías detienen a sospechosos durante operativos en Cerro Las Cabras, Divino Niño y El Recreo, donde se halló droga oculta en viviendas. Cortesía

Vigilancia aérea y nexos criminales

El coronel Santiago Gavilánez vinculó estos hechos a bandas como Chone Killers, Latin Kings y Águilas. Gracias al uso de drones, se detectó una fiesta con 18 personas armadas; aunque varios huyeron, el jefe policial subrayó la peligrosidad de estas reuniones y el prontuario delictivo de los implicados.

La acción policial resultó en la detención de seis personas, incluida una mujer con municiones. Además, se decomisaron sustancias ilícitas y se recuperaron seis motocicletas. Varios de los aprehendidos registran antecedentes por microtráfico y agresiones.

Policías ingresan a un inmueble durante un operativo en Durán, donde se detectó una reunión con personas armadas vinculadas a bandas delictivas Cortesía

Contexto de violencia en el cantón

Durán enfrenta una crisis de seguridad con altos índices de homicidios. Este operativo surge tras la reciente masacre en un centro nocturno el pasado 30 de enero, que dejó cinco fallecidos, evidenciando la pugna entre grupos criminales en la zona.

