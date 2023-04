Ecuador quiso involucrarse. Según reportes filtrados de la inteligencia de Estados Unidos, a los que el medio The New York Times tuvo acceso, el régimen de Guillermo Lasso estudió la posibilidad de enviar armamento a las filas ucranianas, en el contexto de la invasión rusa.

El 24 de febrero de 2022, el régimen de Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, inició una "operación militar especial" -como lo denominó el mandatario ruso- , tras meses de tensión entre estos países. Desde entonces, el conflicto bélico ha permanecido vigente.

Según la documentación a la que The New York Times tuvo acceso, desde agosto de 2022, el Gobierno ecuatoriano se habría planteado enviar helicópteros MI-17 (de diseño soviético) a las fuerzas militares ucranianas. Aeronaves que, en esas fechas, fueron actualizadas.

El conflicto ha dejado miles de muertos y millones de refugiados que huyen del enfrentamiento bélico. EFE

La intención del envío de los helicópteros, según los reportes filtrados, era que el gobierno ecuatoriano esperaba persuadir al gobierno de Estados Unidos para que le proporcionara aviones alternativos. Gestión que habría sido solicitada a las autoridades estadounidenses.

Diario EXPRESO se comunicó con Cancillería para ampliar detalles de la publicación de The New York Times, pero la cartera de Estado se limitó a indicar que su versión ya fue dada al medio estadounidense y que no pueden referirse gestiones de autoridades extranjeras.

Según la respuesta de Luis Vayas, entonces canciller subrogante ante la renuncia de Juan Carlos Holguín, Ecuador no ha participado de dichas negociaciones para donar helicópteros. Asimismo, destacó que la legislación no contempla este escenario y que "sería imposible".

En septiembre de 2022, Lasso recibió a la comandante Richardson, en Quito. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sobre esto, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, autoridad que visitó al presidente Lasso en septiembre de 2022, dijo en el Consejo Atlántico que su país estaba trabajando en Latinoamérica para la donación de equipos rusos a Ucrania.

Pese a la iniciativa estadounidense, países como Argentina, Brasil y Colombia se negaron en participar de la donación de equipos y armamento a las filas militares ucranianas por, según indicaron sus líderes en su momento, no querer participar del conflicto armado.

Por otro lado, los documentos de inteligencia filtrados conocidos por The New York Times, también señalan que la iniciativa de Ecuador de donar armamento a Ucrania habría tendio reacciones adversas por parte de la Federación de Rusia.

Según dichos reportes, la intención de Ecuador provocó que el ejército ruso recomiende al régimen de Putin suspender los lazos económicos entre países. Sin embargo, según dicen los reportes, nunca quedó claro si se procedió con la donación de los helicópteros.