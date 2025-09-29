Docentes pueden acceder a cursos gratuitos de formación permanente en Mecapacito

Inscripciones abiertas hasta el 5 de octubre; cursos comienzan el 8 y abarcan cinco competencias clave

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura habilitó el proceso de inscripción para los cursos gratuitos de formación docente a través del Centro de Formación Digital Mecapacito. La convocatoria estará disponible hasta el 5 de octubre de 2025 en el portal oficial: https://mecapacito.educacion.gob.ec

La ejecución de los cursos iniciará el 8 de octubre de 2025, y los programas están diseñados para fortalecer competencias profesionales en cinco áreas: Didáctica, Digital, Disciplinar, Pedagógica y Socioemocional. “Mecapacito constituye una herramienta clave para la actualización permanente de los educadores”, explican desde el ministerio.

Cursos innovadores para una enseñanza integral

Entre los cursos destacados se encuentran Formación en Artes para docentes, Estrategias didácticas para la enseñanza de Historia y Fortalecimiento de las capacidades lingüísticas en Lengua y Literatura. Estas opciones buscan promover una educación más crítica y creativa, adaptada a las necesidades del siglo XXI.

Asimismo, se ofertan programas especializados como Gestión de bibliotecas como espacios de educación no convencionales, Fortalecimiento de la habilidad Speaking en inglés y Metodologías de la investigación aplicadas al aprendizaje, que aportan herramientas prácticas para mejorar la enseñanza y la inclusión educativa.

Lea también: Organizaciones de Cañar ratifican paro indefinido y anuncian bloqueo de vías

Mecapacito, un centro digital para la educación continua

Claudio Rama: “Los trabajos ya no aceptan profesionales sin competencias digitales” Leer más

El Centro de Formación Digital Mecapacito ofrece recursos tecnológicos, cursos y soluciones educativas que permiten a los docentes capacitarse sin restricciones de tiempo o espacio. Su objetivo es garantizar que los educadores mantengan sus competencias actualizadas durante toda su carrera profesional.

Con esta iniciativa, el ministerio busca reafirmar el compromiso con la formación permanente de los docentes y la revalorización de su labor, apuntando a elevar la calidad educativa del país. Los cursos son gratuitos y abiertos a todos los docentes interesados en mejorar su práctica profesional.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.