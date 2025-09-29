Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Ministerio de educación anuncia cursos gratuitos
Docentes acceden a cursos gratuitos en Mecapacito para fortalecer sus competencias profesionalesMinisterio de Educación

Docentes pueden acceder a cursos gratuitos de formación permanente en Mecapacito

Inscripciones abiertas hasta el 5 de octubre; cursos comienzan el 8 y abarcan cinco competencias clave

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura habilitó el proceso de inscripción para los cursos gratuitos de formación docente a través del Centro de Formación Digital Mecapacito. La convocatoria estará disponible hasta el 5 de octubre de 2025 en el portal oficial: https://mecapacito.educacion.gob.ec

RELACIONADAS

La ejecución de los cursos iniciará el 8 de octubre de 2025, y los programas están diseñados para fortalecer competencias profesionales en cinco áreas: Didáctica, Digital, Disciplinar, Pedagógica y Socioemocional. “Mecapacito constituye una herramienta clave para la actualización permanente de los educadores”, explican desde el ministerio.

Cursos innovadores para una enseñanza integral

Entre los cursos destacados se encuentran Formación en Artes para docentes, Estrategias didácticas para la enseñanza de Historia y Fortalecimiento de las capacidades lingüísticas en Lengua y Literatura. Estas opciones buscan promover una educación más crítica y creativa, adaptada a las necesidades del siglo XXI.

Asimismo, se ofertan programas especializados como Gestión de bibliotecas como espacios de educación no convencionales, Fortalecimiento de la habilidad Speaking en inglés y Metodologías de la investigación aplicadas al aprendizaje, que aportan herramientas prácticas para mejorar la enseñanza y la inclusión educativa.

Lea también: Organizaciones de Cañar ratifican paro indefinido y anuncian bloqueo de vías

Mecapacito, un centro digital para la educación continua

Innovatec 2025

Claudio Rama: “Los trabajos ya no aceptan profesionales sin competencias digitales”

Leer más

El Centro de Formación Digital Mecapacito ofrece recursos tecnológicos, cursos y soluciones educativas que permiten a los docentes capacitarse sin restricciones de tiempo o espacio. Su objetivo es garantizar que los educadores mantengan sus competencias actualizadas durante toda su carrera profesional.

Con esta iniciativa, el ministerio busca reafirmar el compromiso con la formación permanente de los docentes y la revalorización de su labor, apuntando a elevar la calidad educativa del país. Los cursos son gratuitos y abiertos a todos los docentes interesados en mejorar su práctica profesional.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EE. UU. e Israel acuerdan plan para Gaza, y Trump, dispuesto a pilotar la transición

  2. Príncipe Harry aclara reunión con Carlos III y rompe rumores de tensión familiar

  3. Plan Nacional de Logística: la propuesta que busca reducir costos y atraer inversión

  4. ¿Qué alternativas tiene el Gobierno para rescatar la remisión tributaria?

  5. Rejas y portones en Guayaquil: así será el trámite por internet desde el 1 de octubre

LO MÁS VISTO

  1. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  2. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

  3. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

  4. Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada de este 29 de septiembre

  5. Manifestaciones en Quito bloquean avenidas por alza de combustibles

Te recomendamos