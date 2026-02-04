Doble asesinato: Biblia, alias Perris y Tiguerones Igualitos, en el centro del crimen

Las víctimas estuvieron 15 días en una casa proporcionada por un pastor evangélico

En este sector del noroeste de Guayaquil se encuentra la casa donde fueron atacados los dos jóvenes que asistían a una iglesia evangélica.

Quince días antes de ser asesinados, Luis Freddy Piloso Castro y Guillermo Manuel Angulo Vinces, ambos de 22 años, se habían mudado a una casa en el bloque 17 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. La vivienda, construida con caña y cemento, fue cedida por un pastor evangélico, ya que los jóvenes asistían a ese templo.

Sin embargo, el 2 de febrero, la casa se convirtió en el escenario de su muerte. Cuatro hombres en motocicletas llegaron al lugar, intimidaron a las víctimas y las atacaron. Guillermo Manuel fue baleado dentro de la casa, donde tenía una Biblia con la que solía predicar la palabra de Dios. Fue ejecutado en la sala de la vivienda.

Por su parte, Luis Freddy fue sacado a la fuerza y llevado a un terreno baldío en el bloque 5 de Balerio Estacio, donde lo ejecutaron de un disparo.

Según una fuente policial, el área donde ocurrió el crimen está bajo el control del grupo criminal Los Tiguerones Igualitos, supuestamente liderado por alias Perris.

¿Cuál fue la motivación de este crimen?

Las víctimas no tenían antecedentes penales, y uno de ellos había llegado hace 15 días desde Los Ríos. Ambos eran miembros activos de una iglesia cristiana, y la vivienda les fue proporcionada por el pastor. Se desconoce la motivación del crimen y si estaban involucrados en actividades ilícitas. En ambas escenas se encontraron indicios de balas.

El grupo de Perris mantiene el control territorial mediante intimidación y dejando amenazas en las paredes con la letra "I", que hace referencia a Los Tiguerones Igualitos.

En otro caso, cerca de las 05:30 del 2 de febrero, la Policía encontró el cadáver de un hombre en la entrada a la cooperativa Janeth Toral, cerca del ‘canal de la muerte’ en el distrito Nueva Prosperina. La víctima, que no llevaba documentos de identidad, presentaba múltiples impactos de bala. Estaba sin camisa, solo con bermuda, y tenía varios tatuajes. Tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para su identificación.

