División en Pachakutik se acentúa: Asambleísta electo reafirma acuerdo con Gobierno

¿Hay o no acuerdo entre el Gobierno y Pachakutik? La división al interior del brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se hace cada vez más evidente. Este jueves 8 de mayo de 2025, uno de los legisladores electos de Pachakutik reafirmó la existencia de un acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa.

La mañana de este jueves, el asambleísta electo por Pastaza, José Luis Nango, se pronunció sobre la reunión que ocho legisladores de Pachakutik mantuvieron con el ministro de Gobierno, José De La Gasca.

“Mantenemos de cinco a seis compañeros fuertes en nuestra postura. Los otros están tomando su decisión”, señaló. La declaración se produjo un día después de que la Coordinación Nacional de Pachakutik negara la existencia de dicho acuerdo.

El 7 de mayo, dirigentes de Pachakutik y asambleístas electos sostuvieron una reunión interna, posterior a la publicación de una fotografía en la que De La Gasca anunciaba un supuesto acuerdo con los nueve legisladores del movimiento indígena para la nueva Asamblea Nacional.

Nango ofreció detalles sobre el encuentro con De La Gasca, que, según dijo, duró aproximadamente seis horas. En esa reunión se trataron, de acuerdo con el legislador electo, temas relacionados con la agenda legislativa. “Abordamos temas fuertes en beneficio del país y hemos llegado a acuerdos”, explicó.

“Nosotros respondemos a nuestras estructuras básicas de Pachakutik: Napo, Pastaza y Morona Santiago”, añadió Nango.

Lo que se sabe hasta ahora es que los tres legisladores amazónicos se mantendrían dentro del acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, Nango precisó que el resto del bloque continúa evaluando su postura con base en el mandato que recibirán de sus respectivas provincias.

Sobre la posición de Mariana Yumbay

La legisladora reelecta de Pachakutik, Mariana Yumbay, no participó en la reunión con De La Gasca. Tras la cita del 7 de mayo en Quito del brazo político de la Conaie, ella aseguró que el bloque parlamentario se mantenía unido.

También insistió en que no existía ningún acuerdo con el Gobierno, pero dijo algo clave: “Hasta el momento estamos unidos, pero no podemos garantizar eso de todos”, manifestó Yumbay. Asimismo, expresó su deseo de que el grupo de asambleístas de Pachakutik permanezca cohesionado.

Desde el sector de legisladores afines al Gobierno, esa postura es vista como respetable, aunque no compartida. Nango recalcó que Yumbay no estuvo presente en la reunión con De La Gasca. “Ella no estuvo en la reunión con el ministro y yo no hago mías sus palabras porque cada persona es responsable de sus actos”, sostuvo.

¿Una reunión protocolar?

La Coordinación Nacional de Pachakutik ha argumentado que el encuentro con De La Gasca fue estrictamente protocolar. El grupo parlamentario emitió un comunicado en el que señaló: “El martes 6 de mayo de 2025, ocho de sus nueve asambleístas asistieron a una reunión protocolaria por invitación del ministro de Gobierno, José De La Gasca”.

En el mismo documento, se enfatizó: “Hasta el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo ni con ningún otro sector”.

