La reacción de Leonidas Iza al acuerdo entre Pachakutik y el Gobierno de Noboa

El excandidato presidencial y líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, reaccionó con dureza al reciente acuerdo entre un grupo de asambleístas de Pachakutik y el Gobierno de Daniel Noboa. “Hoy me dirijo al país con el corazón dolido”, escribió en un comunicado.

El líder indígena señaló que el acercamiento de siete legisladores de Pachakutik con el Ejecutivo no es solo un error político, sino una “traición a los principios que nos vieron nacer como movimiento”.

La tarde del 6 de mayo de 2025, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a siete de los nueve asambleístas de Pachakutik. Entre ellos se encontraba Alex Toapanta, quien ya había sido designado como jefe del bloque de PK en el próximo periodo legislativo.

De La Gasca escribió: “Los nueve asambleístas electos de Pachakutik se suman a este gran acuerdo, reafirmando con el Gobierno Nacional, que cuando se antepone el amor por el país, es posible sumar esfuerzos y trabajar juntos por el progreso de todos los ecuatorianos”.

La respuesta de Iza

Leonidas Iza fue candidato presidencial por Pachakutik en las elecciones de febrero de 2025. Obtuvo el tercer lugar con poco más del 5 % de la votación. Junto a Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del movimiento, promovió el llamado Acuerdo de Tixán con la Revolución Ciudadana antes del balotaje del 13 de abril entre Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (Revolución Ciudadana).

A los ecuatorianos y a los asambleístas del Movimiento #Pachakutik: pic.twitter.com/EMTAYguAKE — Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) May 7, 2025

Tras el anuncio del ministro de Gobierno, Iza respondió: “No se trata de un acuerdo legislativo cualquiera, sino de vender la dignidad de los pueblos por cuotas de poder efímero”. Añadió que Pachakutik no fue creado para respaldar regímenes que gobiernan desde el marketing político.

También envió un mensaje directo a los legisladores que se sumaron al oficialismo: “A los asambleístas que eligieron ese camino, les hablo con frontalidad: no se puede caminar con el pueblo mientras se firma a sus espaldas”, escribió.

Llevó su mensaje aún más lejos, insinuando una traición directa: “Queridos ecuatorianos, no todos somos iguales. No todos nos vendemos. No todos hemos renunciado a la coherencia”.

Un momento clave para los acuerdos

El próximo 14 de mayo se instalará la nueva Asamblea Nacional. El principal desafío será la elección del presidente o presidenta del Parlamento. Para ello, tanto ADN como la Revolución Ciudadana, los dos bloques mayoritarios, necesitan al menos 77 votos.

El movimiento oficialista, liderado por el presidente reelecto Daniel Noboa, obtuvo 66 curules en las urnas y luego sumó a tres legisladores independientes, consolidándose como la primera minoría. En comparación, la Revolución Ciudadana logró 67 escaños, pero perdió uno tras la salida de la asambleísta Mónica Salazar.

Si Pachakutik aporta los nueve votos de su bancada, el oficialismo alcanzaría 78 votos, superando el umbral necesario para lograr mayoría absoluta y, con ello, nombrar a las próximas autoridades legislativas.

