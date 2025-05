Las izquierdas enfrentan el reto de reinventarse después de las elecciones 2025

Tres elecciones presidenciales seguidas y el resultado ha sido el mismo: perder contra el candidato de derecha en segunda vuelta.

El correísmo y su aliados, en el proceso electoral 2025, se autoproclamó la única opción de izquierda y, tras los resultados del pasado 13 de abril, su futuro aún no está del todo claro.

El resultado del balotaje fue el peor que ha recibido el correísmo en las tres últimas elecciones. Además, por primera vez desde la salida de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana no ganó la primera vuelta. El otro finalista, Daniel Noboa, lo superó por décimas.

Hasta ahora, el correísmo se ha concentrado en defender su tesis de un supuesto fraude y su candidata, Luisa González, no ha reconocido los resultados.

El jueves pasado, esa organización anunció la presentación de un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).“Nuestra alianza RC-Reto ha presentado un recurso subjetivo contencioso electoral. Esta acción se debe a que se nos niega el derecho a revisar las inconsistencias e irregularidades encontradas en los resultados de la segunda vuelta presidencial ante el CNE”, informó la RC.

Mientras eso ocurre, tres fechas se acercan sin que la cúpula correísta defina cuál será su papel durante los próximos cuatro años. La primera tiene que ver con la instalación de la nueva Asamblea. La segunda es la finalización del periodo para los recursos en contra de los resultados y, finalmente, el 24 de mayo próximo, fecha de la posesión de Daniel Noboa.

¿Qué le queda a las izquierdas?

El catedrático Daniel Crespo hace un análisis de lo que en Ecuador significa la izquierda. Él habla de que en el país no se puede hablar de una tendencia de izquierda homogénea. “Sería más apropiado hablar de las izquierdas”, dice.

“Cuando pensamos en la izquierda casi siempre estamos pensando en el correísmo y sus afines. Pero las izquierdas en Ecuador tienen un marco más amplio; desde posiciones cercanas a la social democracia como la Izquierda Democrática hasta el indigenismo mariateguista de Leonidas Iza”, explica Crespo.

El expresidente de la Constituyente de 2007 Alberto Acosta, en cambio, difiere en aquello a lo que se considera izquierda en Ecuador. “Para empezar el correísmo o progresismo no es izquierda”. Acosta añade: “es preciso entender que las dos fuerzas políticas (ADN y RC), con discursos y algunas posiciones diferentes, están embarcadas en el mismo tren que va hacia la modernización del capitalismo”.

🔵 #ATENCIÓN | Nuestra alianza RC-Reto, lista 5-33, ha presentado un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE el jueves 1 de mayo. Esta acción se debe a que se nos niega el derecho a revisar las inconsistencias e irregularidades encontradas en los resultados de la… pic.twitter.com/YjGjVO2mbV — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) May 2, 2025

Las fuerzas alrededor de las cuales orbitan las izquierdas

Pero, más allá de la definición de las izquierdas en Ecuador, su papel ha orbitado alrededor de dos fuerzas principales: el correísmo y la Conaie con su brazo político Pachakutik. Para el balotaje, ambas lograron un acuerdo programático. Pero eso no fue determinante para que González supere la votación que logró en la primera vuelta.

El acuerdo fue a medias porque no faltaron sectores de PK y de la misma Conaie que cuestionaron ese acercamiento que, años antes, se consideraba imposible. Sin embargo, tras los resultados, la organización indígena habló de ataques en su contra y eso motivó un mensaje de Leonidas Iza.

“Resistiremos esta ola de derechización de la sociedad ecuatoriana y lo decimos con claridad: no vamos a retroceder. Vamos a defender los derechos conquistados”, escribió el líder de la Conaie el 16 de abril.

Fue más allá. Hizo un llamado a los pueblos y sectores sociales. “Es necesaria la construcción de una unidad que no responda únicamente a una coyuntura electoral sino que apunte a un verdadero proceso de transformación”, señaló Iza.

Así, el presidente de la Conaie hizo la primera convocatoria tras las elecciones para formar un frente común. Sin embargo, el correísmo no ha hecho ningún llamado más allá de la teoría de un fraude en los comicios.

¿La unidad de las izquierdas?

Pero la unidad de las izquierdas o sectores sociales no es una idea nueva. Hay que recordar que, tras las movilizaciones de 2019, se instaló la Asamblea Plurinacional de Organizaciones Sociales.

Pero esa aparente unidad no prosperó. De hecho, esa Asamblea fue desempolvada para el actual proceso electoral después de que Iza no logró un consenso al interior de la Conaie para apoyar al correísmo.

Para la socióloga Natalia Sierra, la posición de Iza y con él de la Conaie, no tiene nada de nuevo. Esto porque, históricamente, esa organización indígena se ha mantenido como crítica y opositora a los últimos gobiernos, incluso cuando el correísmo estaba en el poder.

Más allá de lo acordado para las elecciones, Sierra considera que el tema está aún por verse. “A nivel de movimientos, los acuerdos no son más difíciles. Sentarse a ver en qué coinciden y en qué no. Las organizaciones no son homogéneas. Pero habrá que ver si los dos proyectos tienen las coincidencia necesarias para un frente político”, dice.

Para Crespo, lo que le queda a la izquierda, al menos desde esas dos fuerzas políticas, es primero analizar los ocurrido. Y ese análisis ocurre desde dos perspectivas. No es lo mismo la derrota para la Conaie/PK que para el correísmo.

En el primer caso, la derrota de González en medio de su alianza, reveló fracturas en el movimiento indígena. Ahí está el primer problema que deberá enfrentar. Esto porque, en caso de que la RC hubiese ganado, era más probable que la figura de Iza se afiance, según Crespo.

A pesar de perder las presidenciales, el correísmo tiene presencia nacional en alcaldías y prefecturas; además de ser la primera fuerza de oposición en la Asamblea Nacional.

Crespo analiza que, lo que le queda a esa organización, es un debate sobre qué hará con la figura de Correa. “Es evidente que Correa les dio un piso pero cada vez es más claro que también les ha puesto un techo”, concluye.

