ADN suma apoyo para presidir la Asamblea Nacional, pero hay dudas

Anabella Azín es el nombre que más suena. Pachakutik no ve con buenos ojos esa posible designación

Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana tienen 16 días para concretar las alianzas que les permitan definir su posición en la nueva Asamblea.

Los primeros insisten en Anabella Azín como opción para la Presidencia, mientras que los segundos aún son cautelosos sobre su real oportunidad para dirigir el Parlamento.

Le invitamos a que lea: Revolución Ciudadana sin Rafael Correa: ¿Es factible concebir así al movimiento?

Adaptación del Pleno para 14 nuevos escaños



En el ámbito administrativo, los preparativos están en marcha. El Pleno de la Asamblea tuvo que ser adaptado para la llegada de 14 asambleístas adicionales. A partir del 14 de mayo próximo, el Legislativo estará integrado por 151 asambleístas, en lugar de los 137 actuales.

La Asamblea tratará el posible juicio político a Margarita Hernández Leer más

En los extremos del hemiciclo se colocaron las 14 curules adicionales. Sin embargo, este no fue el cambio que más controversia generó. La semana pasada, se desató una polémica por la compra de 165 computadores para los nuevos parlamentarios. La Asamblea Nacional firmó un contrato por 227.998 dólares, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adquisición de los equipos. Con el IVA, el valor final asciende a 262.197,70 dólares.

Este no es el único gasto relacionado con la llegada de los nuevos asambleístas. En el Sistema Oficial de Contratación Pública consta otro proceso para la adquisición de mobiliario destinado a equipar 14 oficinas. El presupuesto referencial es de 55.566 dólares e incluye la compra de 28 sillones, 28 muebles de sala, 70 sillas de espera, 14 mesas de reuniones, 28 escritorios unipersonales, basureros y percheros, entre otros.

La actual administración de la Asamblea no ha ofrecido mayores detalles sobre estos procesos. Sin embargo, respondió a las críticas por la compra de los computadores, argumentando que la adquisición se inició durante la presidencia del exlegislador y presidente del Parlamento, Henry Kronfle. Actualmente, el Legislativo está presidido por la correísta Viviana Veloz.

Por lo menos tenemos 10 nombres que cumplen con experiencia y capacidad para dirigir la Asamblea Nathaly Farinango

asambleísta reelecta de ADN

RELACIONADAS La Asamblea propone alivios a deudores de créditos educativos

Mientras tanto, en el ámbito político, las dos fuerzas que controlarán el Parlamento hacen cálculos para definir un punto clave: el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea.

Del lado de ADN, el nombre más fuerte continúa siendo Anabella Azín. El miércoles pasado, la bancada de este movimiento se reunió en Guayaquil, y en redes sociales circularon fotografías del encuentro.

Oposición interna marca la pauta



Jorge Chamba, legislador de ADN, señaló que en esa reunión se definiría la composición de las comisiones y, posiblemente, la candidatura a la presidencia de la Asamblea.

Asalto en banco de Cumbayá: Policía busca a responsables de robo Leer más

Anabella Azín, madre del presidente Daniel Noboa, encabeza la lista de la próxima bancada oficialista, pero no es la única opción. La legisladora de ADN Nathaly Farinango mencionó que hay al menos 10 perfiles que cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. En esa lista se incluyen Niels Olsen y Diana Jácome.

EXPRESO consultó a Farinango sobre las críticas de la oposición respecto a que Azín, madre del presidente, presida otro poder del Estado y sea quien imponga la banda presidencial el 24 de mayo próximo.

Farinango respondió que esto no influye, ya que Azín fue electa con el voto popular. Por su parte, Jorge Chamba argumentó que, al ser la más votada, debería ocupar ese cargo.

Pero, la posibilidad de que Azín coloque la banda presidencial a su hijo no es bien vista por todos. Cecilia Baltazar, asambleísta reelecta de Pachakutik, expresó: “Es súper complicado. Nosotros debemos entender que el Legislativo es el primer poder del Estado y, para poder trabajar con autonomía, necesitamos independencia. No es ético. No debería ser la mamá”.

Del lado del Partido Social Cristiano (PSC), ADN cuenta con su apoyo para obtener la Presidencia del Legislativo. “Hay que estructurar la Asamblea el 14 de mayo y creemos que el Gobierno tiene el legítimo derecho de tener la Presidencia”, declaró Alfredo Serrano, presidente del PSC y asambleísta electo. Serrano aclaró que este respaldo no significa un cheque en blanco.

El día en el que se elija a las nuevas autoridades, veremos quién tiene y quién no tiene los votos Franklin Samaniego

legislador reelecto de RC

Le puede interesar: Daniel Salcedo es acusado de ingresar artículos ilegales a la cárcel de La Roca

En cuanto a Revolución Ciudadana, formalmente no hay un candidato definido para buscar la Presidencia. El nombre que más suena es el de Viviana Veloz. El 22 de abril pasado, la bancada correísta mantuvo una reunión en la que, según Franklin Samaniego, legislador reelecto, no se definió este tema. Sin embargo, Samaniego destacó que, como segunda fuerza política, es una posibilidad aspirar a ese cargo.

El legislador por el correísmo también señaló que su bancada esperará hasta el último momento para evaluar las circunstancias. “Habrá que ver más adelante. El día en el que se elija a las autoridades, veremos quién tiene y quién no tiene los votos”, concluyó.

Por el momento, con las declaraciones de Samaniego, queda claro que la RC se resignó a ser la segunda fuerza legislativa.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.