Coronavirus: Las distribuidoras registran falta de paracetamol

Las distribuidoras farmacéuticas del centro de Guayaquil no solo registran la falta de mascarillas o alcohol. Ahora, a la lista se suman medicamentos que son utilizados en caso de contagio del coronavirus, como paracetamol y azitromicina.

Coronavirus: Guayaquil está en el límite de la ocupación de camas para cuidados intensivos Leer más

EXPRESO realizó un recorrido la mañana del martes 24 de marzo y constató la molestia de decenas de personas que formaron largas filas en los exteriores de estos establecimientos en busca de medicinas y vitaminas.

“Recorrí todo el centro y no conseguí paracetamol, lo único que hay es de un gramo y no de todas las marcas. Lo único que nos dicen es que están agotadas y que no les han llegado”, manifestó Mercedes Reyna.

En farmacias de Guayaquil, usuarios se quejan de la falta de medicamentos como paracetamol y vitamina C. https://t.co/zyYTTOgvDn — Diario Expreso (@Expresoec) March 24, 2020

Con ella coincidió José Franco, un ingeniero en sistemas que se demoró más de 30 minutos en conseguir ciertos fármacos para aumentar las defensas. “No entiendo por qué no hay los insumos suficientes, ampollas o vitamina C. Me han dicho directamente que no hay”, se quejó.

Un trabajador de una farmacia indicó que la falta de paracetamol se debió a que “la gente lo ha comprado todo”.

Pasadas las 10:00 se registró un corte de energía eléctrica en este sector, lo que obligó a los despachadores a parar temporalmente la atención. Esto incrementó la angustia de algunos usuarios.

Para Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), el desabastecimiento de los medicamentos se produce porque estos son importados. “Y ahora las farmacias se encuentran desesperadas para conseguir el medicamento”.

Añadió que los países que distribuyen estos productos han decido priorizar a sus ciudadanos, y que la industria nacional está abasteciendo de medicamentos conforme lo requieran las farmacias.

Por su parte, Juan Francisco Salvador, gerente de Asuntos Públicos de la Corporación Grupo Fybeca S. A., opinó que “el desabastecimiento en las distribuidoras se produce por un incremento en la demanda de los clientes”.

Covid-19: Ciudadanos se concentran distribuidoras y farmacias de Guayaquil Leer más

En tanto que en el sur de la ciudad algunos usuarios tuvieron problemas al movilizarse, por lo que utilizaron triciclos y tricimotos. Fue el caso de la auxiliar en enfermería Mercedes Ibarra, quien tuvo que ir caminando desde su vivienda hasta el Hospital Guayaquil ‘Abel Gilbert Pontón’.

“Presento problemas a la venida, ya que me toca coger tricimotos porque no alcanzo carros. Expongo mi vida”, remarcó.

Un comentario similar dio Fabián Santos. "Llegar a la calle Portete desde la calle 26 es imposible. Los taxis tienen los precios por las nubes y de ahí esperar a que pase un alimentador para que me deje en la parada del Fedenador es exponerme al contacto con quien sabe cuantos... Mejor no voy", concluyó.