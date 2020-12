La disputa entre Viteri y el Gobierno no cesa

Críticas. Zevallos dijo que no le parecía apropiado que se haya inaugurado la aerovía en estas semanas. 28 de diciembre 2020 KARINA DEFAS Agencia (ag-expreso ag-extra ag-quito)

Tras diez meses de la llegada de la pandemia a Ecuador, las diferencias entre el Gobierno y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no dejan de aparecer.

Pese a que en reiteradas ocasiones desde ambos lados se han comprometido a trabajar en conjunto por el bienestar de la ciudadanía, la realidad es distinta, pues cada vez que se implementa una nueva medida o se habla de alza de casos, las críticas y disputas vuelven a surgir. Como si no hubieran aprendido nada en todo este tiempo.

El último choque de opiniones se dio este 28 de diciembre, cuando el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, fue consultado sobre el pedido que la alcaldesa le hizo al presidente Lenín Moreno el fin de semana, para prohibir el ingreso a Ecuador, y sobre todo a Guayaquil, de ciudadanos que hayan estado los últimos 10 días en Reino Unido hasta al menos, el 15 de enero. Según Viteri, la ciudad registraba un aumento de casos positivos de coronavirus que, sumado a la noticia de la nueva variante del virus, ameritaba tomar esa decisión.

“Le quiero recordar a la alcaldesa que no hay vuelos directos de Reino Unido a Ecuador, sino que hacen escala a través de Ámsterdam, Madrid y Estados Unidos, y limitar a esas personas me parece que no tiene ningún sentido. La variante ya está en más de 30 países”, respondió Zevallos.

El ingreso de viajeros por el aeropuerto ha sido una de las disputas más grandes entre el Gobierno nacional y el local, que inició con la invasión de carros de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) en la pista del José Joaquín de Olmedo el 18 de marzo, con el objetivo de evitar que un avión de Iberia, procedente de Madrid, aterrizara con once tripulantes a bordo.

Tres meses después la polémica revivía con unas declaraciones de la alcaldesa en la que señalaba que 15 personas que habían arribado en dos vuelos nacionales habían dado positivo y que el Ministerio de Salud no había enviado a nadie para realizar el control.

“¿Cuántos positivos habrán llegado en los vuelos nacionales anteriores? Responsabilizamos al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Salud y exigimos se actúe de manera prolija y diligente, pues se está poniendo en riesgo a los guayaquileños”, escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Zevallos salió a desmentirla. “A mí me sorprendió enormemente el anuncio de la alcaldesa. Es falso. El Ministerio de Salud estuvo en el aeropuerto. Este es un momento de aportar y no dar falsos testimonios. Ella no dijo la verdad”.

El ministro de Salud también criticó que la alcaldesa insista en “poner sus esfuerzos” en temas que no le competen, en lugar de controlar las aglomeraciones que se registran en distintas partes de la ciudad. Una respuesta parecida a la que ella ya recibió en abril del entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner, cuando le dijo que “haga más y que hable menos”.

“Son las aglomeraciones en Guayaquil las que nos tienen preocupados. En la Bahía la alcaldesa no alcanza a controlar, es ahí donde debe ir el énfasis, en esta corresponsabilidad con la comunidad. Tenemos filas interminables para subir a la aerovía. ¿Por qué no se ponen ahí los esfuerzos de la Alcaldía y por qué no se limita el flujo dentro de Guayaquil?”, le cuestionó Zevallos en referencia a la flexibilización de movilidad vehicular que anunció Viteri la semana pasada tras el nuevo decreto de estado de excepción.

