“Todo va a estar bien”, eso fue lo último que avanzó a decir Ximena Lisbeth Mendranda Vera después de recibir un disparo en la cabeza, en medio de un hecho confuso que es investigado por la policía.

El suceso ocurrió a las 00:30 del lunes 14 de agosto de 2023, pero a las 16:00 del mismo día, su corazón dejó de latir al interior del hospital Martín Icaza donde fue llevada en su intento por salvarle la vida.

Según testigos, a Ximena le habría disparado un hombre mientras se encontraban reunidos en los exteriores de un domicilio situado en las calles Eloy Alfaro y Vargas Machuca del cantón Babahoyo, Los Ríos. La motivación aún es investigada por la policía, pero no se descarta que esté relacionada con la intención de Ximena en querer brindarle una copa de licor a una chica que andaba con su novio.

Triste despedida. Las amigas y compañeras de Ximena lloraron desconsoladas su triste partida y sentadas sobre la vereda, le pedían que se levante.

La joven deportista era oriunda del cantón Pichincha (Manabí), pero llegó a Los Ríos para jugar en el torneo nacional femenino amateur Confa 2023 representando al club deportivo Atlético Fluminense.

Según su progenitora, Mayra Vera, el sueño por convertirse en una jugadora profesional empezó a los 9 años hasta la actualidad.

“Ella me decía que quería triunfar para sacarnos adelante a todos y yo siempre la apoyaba en sus partidos. Cuando me avisó que iba a viajar le dije que cuidado va a estar saliendo y en la madrugada me llaman a darme esta noticia”, lamentó la progenitora de la jugadora manabita.