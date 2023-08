Aunque cada vez son más frecuentes los casos de personas secuestradas en el Ecuador, Rodrigo (nombre protegido) jamás pensó ser víctima de uno y lograr salir ileso para contar esa terrible experiencia.

Su pesadilla inició el miércoles 9 de agosto cuando llegó con su esposa en una camioneta y se estacionaron cerca del redondel de ingreso a Babahoyo, provincia de Los Ríos, a la espera de su volqueta que iban a reparar.

Durante ese tiempo llegó un carro de color negro y los sometieron para llevárselos del sitio. A Rodrigo lo dejaron en su mismo vehículo, mientras que a su esposa la embarcaron en el automotor de los secuestradores y se lo llevaron.

Los uniformados rescataron a los secuestrados en una zona vegetal de la provincia. CORTESÍA

Sin embargo, los secuestradores no contaron con que la camioneta de Rodrigo, misma que utilizaron para secuestrarlo, tenía rastreo satelital y que gracias a ello la Policía Nacional pudo dar con él.

En un primer rescate, los uniformados liberaron a la esposa de Rodrigo y, luego, empezó la búsqueda de él por el sector de Mamanica en el cantón Jujan, provincia de Guayas.

Rodrigo detalló que a él lo llevaron a un domicilio de caña y madera, donde los secuestradores tenían a otro hombre en cautiverio desde el martes 8 de agosto.

Me pedían los números telefónicos de mi familia, pero no me los sabía. Rodrigo (nombre protegido), secuestrado en Babahoyo

“Ese miércoles, cerca de la medianoche, alguien llamó a los hombres que nos cuidaban para negociar, decían. Me pedían los números telefónicos de mi familia, pero no me los sabía. Ya después que rescataron a mi esposa cerraron las comunicaciones”, expresó.

El otro hombre que permanecía cautivo era oriundo del cantón Durán y en esa misma jurisdicción se ejecutó el rapto. Tras su liberación, él solo tuvo palabras de agradecimiento para los agentes y argumentó que gracias a ellos, pudo ver nuevamente a su familia.

El jefe de la Policía Judicial, Javier Alvarado, informó que en las provincias de Guayas y Los Ríos se logró el rescate de cinco personas. Es decir, los dos hombres y tres personas más que estaban aisladas en el cantón Mocache.

Por estos últimos pedían cien mil dólares, los mismos que no lograron pagar porque la policía actuó en su liberación.