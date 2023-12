Diego Ordóñez reacciona ante supuestos chats con Leandro Norero

El exsecretario de Seguridad Pública y del Estado del entonces presidente Guillermo Lasso, Diego Ordóñez, reaccionó ante los chats publicados por la Fiscalía en las que mantendría una conversación con Leandro Norero, narcotraficante cuyo teléfono celular analizado por la Fiscalía luego de su asesinato da origen al caso Metástasis.

En los documentos publicados por el Ministerio Público en su página web, figura un archivo en el que se puede observar capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que, según la Fiscalía, Ordóñez conversa con Norero sobre este tema: "Llegan mensajes al teléfono de Norero del usuario Diego Ordoñez, quien le ofrece realizar arreglos".

El documento empieza recogiendo una captura de pantalla de mensajes enviados por el usuario Diego Ordóñez a Norero y que este primero le dice que ha mantenido conversaciones con Glenda Ortega, fiscal del caso (no precisa cuál) en contra de Norero. "Por el cual por pedido de autoridades altas se ha solicitado viabilizar el particular para colaborarle a su persona y salir de lo mejor. Pero ha solicitado llegar a un acuerdo y es por eso que he solicitado dialogar directamente con su persona".

Ordóñez, de acuerdo a los chats filtrados, le ofrecería a Norero "colaborar ante un arreglo por medio de habeas corpus en el caso para su persona y sus dos familiares sres. Israel Norero Tigua y Jhoanna Zambrano Tigua".

Luego se puede observar un extenso mensaje en el que Norero agradece la ayuda ofrecida y lanza una serie de argumentos como que todo es "una persecución" en su contra y de su familia. Además, ofrece cualquier ayuda a Ordóñez y al Gobierno. "En lo que yo pueda ante usted o el gobierno lo haría de todo corazón sin ningún interés... pero debemos cambiar mucho el daño mediático la mala prensa (...)". Luego se puede observar otros mensajes del usuario Ordóñez en el que vuelve a ofrecer su ayuda y se compromete a ser quien lleve a adelante el tema.

Las capturas publicadas por la Fiscalía no precisan la fecha en la que supuestamente se dieron estas conversaciones, ni si el hilo de las capturas corresponde a diálogos de una misma día o de diferentes, o si corresponden o no a un mismo contexto de una conversación.

El exsecretario Ordóñez reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) rechazando las publicaciones. "Nunca, jamás! Ni directa o indirectamente he tenido contacto con delincuentes, peor para ofrecer arreglos", reza parte del comentario del exfuncionario.

Esta publicación de los chats se produce luego de que la Fiscalía realizara un operativo denominado Metástasis en el que desmantela supuestamente una trama de corrupción que involucra a jueces, fiscales, funcionarios públicos, abogados y más para beneficiar a Leandro Norero.