¿Diana Salazar será candidata a la Presidencia en 2025? Esto respondió

Una decisión pendiente. A vísperas de enfrentar su último año frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), la fiscal Diana Salazar esclarece la duda de si será o no candidata presidencial para los comicios generales de febrero de 2025.

El 11 de febrero de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el calendario electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de 2025. Hasta el momento, cinco nombres se perfilan como precandidatos presidenciales, entre ellos, el presidente Daniel Noboa.

La fiscal Diana Salazar confirmó este domingo que el narcotraficante Leandro Norero está muerto. "Tenemos la prueba forense (...) que llega a establecer este deceso", aseguró.



Otro nombre que rondaba para los comicios de 2025 era el de la fiscal. Sin embargo, en una entrevista concedida a Ecuavisa, Salazar fue clara al indicar que una carrera política no está entre sus prioridades inmediatas.

"No me interesa la candidatura. Yo necesito terminar este trabajo (como fiscal general)", dijo Salazar. También destacó que perfilarse para las elecciones implicaría que ya debería estar trabajando su perfil, pero que ni siquiera tenía conocimiento del calendario electoral.

Salazar, quien antes fue directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), fue designada fiscal general en abril de 2019 por el Consejo de Participación transitorio, entonces presidido por Julio César Trujillo (+). En su gestión ha desarrollado casos como Sobornos, que tiene entre sus sentenciados al expresidente Rafael Correa. También investigaciones como el caso Odebrecht, Las Torres, Isspol, Metástasis, entre otros.

Desde la mesa de Fiscalización de la Asamblea se impulsa el juicio político a la fiscal Diana Salazar. ARCHIVO

¿Diana Salazar se perfila para las presidenciales de 2029?

En su misma comparecencia en Ecuavisa, la fiscal Diana Salazar dejó la puerta entreabierta a la posibilidad de ser candidata para las elecciones presidenciales de 2029. Aunque insistió en no ser su prioridad, dijo que no se puede pronunciar sobre hechos futuros.

"Tenemos que vivir al día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sé lo que me depare", dijo Salazar, quien para entonces dejará de ser fiscal general del Estado, y ratificó que, por el momento, no le interesa la carrera política.

