Diana Salazar se pronuncia sobre el retiro de la demanda de Xavier Jordán

La exfiscal general y embajadora de Ecuador en Argentina reacciona al desistimiento de la acción legal en EE. UU.

La exfiscal general del Estado de Ecuador y actual embajadora del país en Argentina, Diana Salazar Méndez, se pronunció este 20 de enero de 2026, tras el retiro de la demanda que había sido interpuesta en su contra en Estados Unidos por el prófugo de la justicia ecuatoriana Xavier Jordán, procesado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

A través de un comunicado público difundido desde Buenos Aires, Salazar aseguró que el desistimiento de la acción legal confirma que siempre actuó con apego a la verdad, y recordó que el proceso judicial en su contra estuvo acompañado de años de amenazas a su vida y la de su familia.

“Siempre he sido respetuosa con los temas judiciales”, señala el documento, en el que la exfiscal sostiene que la demanda fue presentada por un prófugo de la justicia ecuatoriana y que su retiro deja en evidencia la falta de sustento de las acusaciones.

Amenazas, persecución y salida del país

En el comunicado, Diana Salazar afirma haber sido objeto de una persecución constante por parte de estructuras delictivas, con capacidad de ejecutar actos intimidatorios, lo que —según indica— la obligó a salir del país por razones de seguridad.

“Ahora se puede ver que yo debía salir del país por una cuestión de seguridad”, expresa, al tiempo que recalca que no la han dejado en paz por haber destapado el caso más grande de corrupción de la historia del Ecuador, en referencia a los procesos que lideró durante su gestión como fiscal general.

Caso Villavicencio y la demanda en EE. UU.

La demanda retirada fue presentada en tribunales estadounidenses por Xavier Jordán, quien enfrenta procesos penales en Ecuador dentro del caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Jordán es señalado por la Fiscalía como uno de los autores intelectuales del crimen.

Salazar había sido mencionada en esa acción legal a raíz de declaraciones públicas que vinculaban a Jordán con redes de corrupción y crimen organizado investigadas por la Fiscalía ecuatoriana.

Mención al caso Metástasis

En su pronunciamiento, la actual embajadora también hace referencia a los chats del caso Metástasis, cuya veracidad —según señala— ha sido reconocida por distintos sectores políticos y ha derivado en acciones dentro de comités de ética y procesos institucionales.

El caso Metástasis es considerado uno de los golpes más importantes contra la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial ecuatoriano y fue liderado por la Fiscalía durante la gestión de Salazar.

“Con la conciencia tranquila”

Diana Salazar concluye su comunicado afirmando que continuará adelante con la conciencia tranquila, y que su equipo de abogados pro bono permanecerá atento ante cualquier nueva acción legal que, asegura, no se sostiene en ningún lugar del mundo.

“Siempre he tenido la verdad de mi lado”, enfatiza la exfiscal, en un mensaje que reaviva el debate político y judicial en torno a su figura, su gestión en la Fiscalía y los casos de alto perfil que marcaron su paso por la institución.

