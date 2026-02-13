Día del Amante 13 de febrero: ¿Por qué se celebra antes de San Valentín?

La fecha no es oficial, sin embargo con los años ha ganado popularidad en internet

Con la llegada de San Valentín, el aire se llena de amor y amistad. Sin embargo, hay una fecha que precede a esta celebración, que también honra el amor, pero desde una perspectiva más oculta, celebrando relaciones extramaritales o paralelas.

El 13 de febrero se conmemora el Día del Infiel o Día del Amante. Aunque no es una festividad oficial, ha ganado popularidad en varios países de América Latina. No existe un decreto ni una institución que la respalde oficialmente, pero el marketing ha logrado posicionarla en el calendario.

¿Cómo nació el Día del Amante?

Mientras el 14 de febrero se dedica a las parejas oficiales, el 13 de febrero se ha convertido en el día de quienes viven una relación en secreto. La popularidad del Día del Amante comenzó a crecer alrededor de 2007, gracias a plataformas de citas dirigidas a personas comprometidas que buscaban aventuras extramatrimoniales. Un claro ejemplo de esto fue el sitio web "Ashley Madison", que jugó un papel clave en la difusión de esta fecha en Estados Unidos, bautizándola como el "Mistress Day".

Celebrar el 13 de febrero como el Día del Amante no fue una casualidad, sino una astuta estrategia de marketing. Al ubicarse justo un día antes de San Valentín, la fecha adquiere un marcado contraste: celebra la "otra" relación.

Desde 2015, este día ha perdido formalismos, y con el tiempo, restaurantes, moteles y aplicaciones de citas han aprovechado la ocasión con promociones exclusivas.

Las redes sociales también han jugado un papel clave, con memes, debates y mensajes irónicos que han contribuido a popularizar esta fecha, consolidándola rápidamente en la cultura contemporánea.

13 de Febrero San Amantin, Feliz día a todos los amantes ❤️😜 pic.twitter.com/Pfp3nV0MnD — angeles (@2017ange) February 13, 2026

