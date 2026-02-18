Expreso
Un delfín apareció varado durante el feriado de Carnaval en la playa de Crucita.
Un delfín apareció varado durante el feriado de Carnaval en la playa de Crucita.Captura de video / Redes sociales

Delfín muere en playa de Crucita tras ser manipulado por turistas: esto se sabe

Un delfín apareció varado en Crucita y murió después de ser manipulado por varios ciudadanos

Un delfín que apareció varado durante el feriado de Carnaval en la playa de Crucita, en el cantón Portoviejo (Manabí), murió luego de ser manipulado por varios ciudadanos que lo arrastraron fuera del agua y lo abrieron en plena orilla, según registran videos difundidos en redes sociales y reportes locales. 

Las imágenes muestran al cetáceo rodeado por personas que, lejos de alejarse o solicitar asistencia especializada, lo movieron en la arena e incluso lo evisceraron ante la presencia de turistas. En uno de los videos se observa a un policía grabando la escena sin intervenir. El hecho ocurrió en una de las playas más concurridas de la provincia durante el feriado.

De acuerdo con reportes difundidos el 17 y 18 de febrero de 2026, el animal murió tras la manipulación humana. Las grabaciones muestran cómo el delfín es jalado desde el mar hasta unas rocas y posteriormente abierto en la zona abdominal. Este acto generó una ola de indignación nacional por el maltrato y la ausencia de control en el área.

Reacciones y cuestionamientos

La difusión de los videos provocó rechazo generalizado en redes sociales y entre organizaciones ambientalistas. Según las autoridades ambientales, los delfines están protegidos por normativa nacional e internacional, y su manipulación no autorizada puede constituir un delito ambiental.

La ministra de Ambiente, Inés Manzano, confirmó que la institución presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar a los responsables del maltrato y también a los funcionarios que no actuaron pese a estar presentes, afirmando que la conducta podría implicar penas de hasta tres años de prisión conforme al Código Orgánico Integral Penal

El caso reavivó el debate sobre el manejo de mamíferos marinos varados en las costas ecuatorianas.  Sobre este hecho específico, aún no existe un informe oficial sobre el estado en que el delfín fue hallado previo a la intervención de los ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información sobre las personas involucradas en la manipulación del animal y analizan la actuación de los agentes que estaban en el lugar. La Fiscalía no ha revelado detalles del proceso, mientras el suceso sigue generando debate sobre la responsabilidad ciudadana y la necesidad de protocolos claros ante varamientos de fauna marina.

