La defensa de Muentes en caso contra el Pacífico desiste de continuar en la causa

Pablo Muentes se queda sin defensores. Al menos en el caso que sigue en contra del Banco del Pacífico en el que la justicia le dio la razón y ordenó una indemnización millonaria de casi 4 millones de dólares a favor del exlegislador y su esposa Mónica Alvarado, ambos detenidos e investigados por el caso Purga.

A través de un oficio, los abogados Rafael Oyarte, Ismael Quintana, Aldrin Gómez y Stephan Mora informaron a los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Guayas su decisión de renunciar a continuar con la defensa de la causa. El número del proceso que citan es el 09286-2020-01635. Este corresponde a una acción de habeas data presentada por Muentes y su esposa en contra del Banco del Pacífico, quienes alegan un perjuicio por haber sido demandados por la institución bancario por no haber pagado unos créditos, pese a que la pareja alegó que supuestamente sí pagó. El juez de primera instancia Reinaldo Cevallos, también detenido e investigado en el caso Purga, le dio la razón a Muentes y su esposa.

La decisión de abandonar la defensa se dio hoy, 28 de marzo del 2024, el mismo día que Mayra Salazar, testigo protegida de la Fiscalía y vinculada al caso Purga, detallara cómo Muentes influyó para obtener una sentencia favorable. "Esta decisión fue comunicada a nuestros ex patrocinados el 28 de marzo de 2024, como consta del correo electrónico de la misma fecha, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 44 del Código Orgánico General de Procesos, tal como se demuestra del documento que se acompaña", reza el comunicado de Oyarte, Quitana y el resto del equipo.

El texto de los juristas concluye solicitando a los jueces de la Sala que se abstengan de notificarlos, informarlos o hacerlos partícipes de cualquier novedad sobre la causa.

En una reciente entrevista con EXPRESO, Rafael Oyarte defendió el fallo a favor de su ahora exdefendido. "Estamos hablando sobre un fallo de primer nivel que fue confirmado en segunda instancia por la Corte Provincial, donde había jueces que no están involucrados en el caso Purga, y luego la Corte Constitucional. No todos los jueces de esa Corte Provincial están presos o involucrados. No todos los jueces que dijeron que los pagarés de Muentes no son falsos están procesados".

