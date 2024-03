Rafael Oyarte: “El problema es del banco, no de Pablo Muentes”

El juicio de larga data que Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, mantiene contra el Banco del Pacífico se encuentra en el corazón del escándalo de corrupción que protagoniza: el caso Purga. Según los elementos de convicción expuestos por la fiscal Diana Salazar, Muentes incumplió el pago de una deuda por 383 mil dólares contraída con la entidad financiera entre los años 1988 y 89, con el propósito de comprar un terreno para construir una camaronera. En junio de 2020, para sacarse de encima las coactivas, salir de la lista de deudores y revertir el embargo del que había sido objeto el terreno, Muentes interpuso una acción de habeas data, pretendiendo documentar el presunto pago con la presentación de doce notas de crédito que la fiscal y el banco consideran falsas.

Caso Purga: Muentes, su primo y el juez Cevallos buscan medidas cautelares Leer más

(Le invitamos a leer también: El hijo de Pablo Muentes hacía negocios con Mayra Salazar)

Reinaldo Cevallos Cercado, juez de la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil, vinculado también al caso Purga y preso con Muentes, le concedió el habeas data. Ambas partes apelaron (Muentes exigiendo reparaciones), pero la Corte Provincial ratificó la sentencia. El banco, sin embargo, luego de realizar una investigación administrativa, adujo que los pagos no fueron registrados. Muentes insistió, esta vez con una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Una acción de incumplimiento fuera de lugar, pues debió agotar primero ese recurso ante el juez de instancia que le había concedido el habeas data. Así se lo hizo saber la Corte Constitucional en su sentencia, en la que se declaró “impedida de pronunciarse sobre el fondo del caso”.

El tema volvió, pues, al juez Cevallos Cercado, quien en mayo de 2023 decidió otorgarle a Muentes una indemnización por 3,98 millones de dólares. Apenas transcurridos cuatro días después de ese fallo, fue promovido a la Corte Provincial, un hecho del que se sirve la Fiscalía para evidenciar el control del sistema de designaciones judiciales ejercido por Muentes.

Ese es el caso. Ricardo Noboa, abogado del Banco del Pacífico, y Rafael Oyarte, a cargo de la defensa de Muentes desde junio de 2023, exponen aquí sus puntos de vista sobre la validez del proceso, la pertinencia del habeas data, la autenticidad de los recibos y otras razones de sus defendidos.

- ¿El habeas data que se le concedió a Pablo Muentes fue una desnaturalización del recurso?

- Cuando la Corte Constitucional inadmitió por improcedente el recurso de incumplimiento de la sentencia, indicando que primero tenía que hacer el pedido al juez de instancia para que la haga cumplir, estaba plenamente consciente de cuáles eran los pagos cuyo registro se requería. Además, estaba aceptando que aquí había un tema de compensación por daño físico, moral y psicológico y que no había habido el tema de la investigación dentro del banco. Si la Corte hubiese encontrado que el habeas data estaba desnaturalizado, habría declarado inejecutable la sentencia y habría ordenado el archivo.

- El habeas data sirve para conseguir información, no para establecer indemnizaciones. Si la Corte no se pronunció al respecto, ¿no fue porque “se vio impedida de tratar el fondo del caso”, como dice la sentencia, porque había que agotar los recursos ante el juez de instancia? No porque lo avale.

- No, la verdad es que el habeas data sirve para varias cosas: primero para obtener información, pero también para corregir información errónea y también, por si acaso, para compensar económicamente los daños causados. Como dice Ismael Quintana en su libro sobre incumplimiento de sentencia: si tú te atreves a llevarle a la Corte Constitucional (independientemente de que no se hayan agotado los recursos ante el juez de instancia) una acción de protección sobre un habeas data desnaturalizado, que ha sido obtenido de mala manera, la Corte te manda el Consejo de la Judicatura, sanciona a los jueces y declara la inejecutabilidad.

- Las revelaciones del caso Purga ponen en evidencia que su cliente jugó con la cancha inclinada, con jueces que le favorecían.

- Sería impensable decir que don Pablo Muentes maneja la Corte Constitucional.

-Nos referimos al juez Cevallos Cercado, ahora preso por el tema Purga precisamente por sus relaciones con Muentes y que falló a favor de él.

Estamos hablando sobre un fallo de primer nivel que fue confirmado en segunda instancia por la Corte Provincial, donde había jueces que no están involucrados en el caso Purga, y luego la Corte Constitucional. No todos los jueces de esa Corte Provincial están presos o involucrados. No todos los jueces que dijeron que los pagarés de Muentes no son falsos están procesados.

- Sobre ese tema, hay un peritaje que dice que los recibos que Muentes exhibe como prueba de haber pagado su deuda con el banco fueron forjados.

- La defensa del banco dice que hay tres peritajes y en realidad hay solo uno. Lo que encuentra el juez es que no hay registro de los pagos. Además, dice una cosa importante: las 12 notas de crédito fueron elaboradas en el año 99 por un funcionario del banco. La pericia que se hace por pedido del banco no encuentra problemas con las rúbricas y establece que todos los documentos tienen la misma procedencia que la nota de crédito original emitida el 19 de noviembre de 2002. Es decir, todos los recibos fueron emitidos en el mismo papel, la marca dejada por el sello tiene el mismo origen y la rúbrica corresponde a la misma autoría.

- El problema es que esos documentos de 1999 fueron registrados en una cuenta contable que fue creada en 2002, y eso lo certifica la Superintendencia de Bancos. Es decir, una cuenta que no existía cuando Muentes dice haber hecho los pagos.

- Ese documento no hace parte del juicio. Si el banco entrega un recibo, no le puede imputar al cliente el número de la cuenta donde registró los códigos. Eso no es responsabilidad del cliente, es responsabilidad del banco y por eso en el habeas data se ordenó una cosa importante: una investigación interna.

- O sea que sí hay fraude, pero lo cometió el banco.

- Uno puede sacar conclusiones de estos pagos. Si fulanito paga una multa o hace un depósito en una cuenta, le dan su recibo y después el banco le dice que la plata no asoma, el problema es del banco y no de fulanito. Y si me dicen que esos números que están ahí no corresponden a las cuentas registradas por la Superintendencia, ¿yo como cliente cómo sé cuáles son los numeritos que usted dice que no existen?

Uno puede sacar conclusiones: si fulanito hace un depósito en una cuenta, le dan su recibo y después el banco le dice que la plata no asoma, el problema es del banco, no de fulanito.

- Pablo Muentes dice que en el lote que él compró con el préstamo y luego le embargó el banco, él construyó una camaronera cuya existencia ha sido puesta en duda. ¿Usted la ha visto?

Pablo Muentes: El 'palacio' valorado en más de $ 1 millón donde fue detenido Leer más

- Yo no he visitado el terreno. Hay un avalúo municipal de los dos lotes que conforman el cuerpo. ¿Si tengo ese avalúo tengo que ir personalmente a verificar que está bien? En el avalúo no solo aparece el valor del terreno sino de la camaronera y resulta que el banco tampoco objeta esa información.

- Entenderá usted que la reputación de su cliente, hoy preso, lo precede. Y justifica el poner en duda los documentos que presenta.

- Como puedo poner en duda pericias pedidas por el banco.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ