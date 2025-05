"Decide pronto si vas a saber jugar en este equipo": Arauz defiende a Luisa González

La pelea sube de tono. Luego de que el asambleísta Sergio Peña criticara duramente a la excandidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, por sus comentarios, el secretario del partido correísta, Andrés Arauz, salió en su defensa.

La noche de este 28 de mayo de 2025, a través de un largo video colgado en sus redes sociales, Peña respondió a los cuestionamientos de González por su votación en la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente del presidente Daniel Noboa.

En su video, Peña no solo señala que el correísmo no puede "oponerse por oponerse", sino que sus críticas también deben estar acompañadas de propuestas, pero que eso no sucede. Incluso señaló que hay "personajes quemados" que le hace daño al movimiento político y que pese a que el bloque no lo ha apoyado, él sigue con ellos.

El legislador Sergio Peña es parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Cortesía: Asamblea/ Flickr

La respuesta de Andrés Arauz a Sergio Peña: "Decide pronto"

Tras las duras críticas de Peña, el excandidato presidencial y secretario del correísmo, Andrés Arauz, salió en defensa de Luisa González y el proyecto político que llevó a Peña a la Asamblea Nacional. "La oposición debe ser propositiva. Pero lo que estás haciendo es atacar públicamente a tus propios compañeros de bancada", inició el mensaje.

Arauz también recordó a Peña que el auspicio del correísmo a su candidatura a la Asamblea tenía sus reglas: Al aceptar la candidatura te sometes automáticamente al código de ética del movimiento. Podemos discrepar, y fuerte, y lo hacemos, pero en los espacios internos que tenemos para aquello".

El secretario del correísmo también lanzó una advertencia: "Como jurista que eres, sabes que en Ecuador se vota por equipos. Decide pronto si vas a saber jugar en equipo. En este equipo". Asimismo, recordó que "las grandes transformaciones no las hace una sola persona, las hacen equipos que se preparan, planifican, y trabajan juntos. Las grandes transformaciones las hacen pueblos enteros".

Mi querido Andrés,



¿Quién decidió exponer en redes sociales y atacarme primero? ¿Fui yo o quién fue? Espero tu respuesta.



Primero establezcamos responsabilidades de manera objetiva.



En mis entrevistas, a pesar de haberme dado la espalda, los respaldé, defendí a la bancada.… https://t.co/szag0FGuC8 — Sergio Peña Veloz (@abg_sergioec) May 29, 2025

"Eso coméntale a los que quieren manejar todo entre ellos": ataca Peña a Arauz

Peña no se quedó quieto y respondió a Arauz. "Mi querido Andrés, ¿Quién decidió exponer en redes sociales y atacarme primero? ¿Fui yo o quién fue? Espero tu respuesta", inició su publicación de respuesta y fue claro: "Primero establezcamos responsabilidades de manera objetiva".

El asambleísta ratificó que, pese a la postura de la bancada, él sigue con ellos: "En mis entrevistas, a pesar de haberme dado la espalda, los respaldé, defendí a la bancada. Repito: solo quiero saber quién fue la primera persona en exponer en redes y faltarme nuevamente el respeto. Yo no".

Finalmente, Peña desafía a Arauz y le lanza un mensaje contundente: "Del Código de Ética del movimiento podemos hablar en el Comité de Ética de la Asamblea, encantado hermano. Estoy de acuerdo en que las cosas se trabajan en equipo. Eso coméntale a los tres o cuatro que quieren manejar todo entre ellos e imponer".

