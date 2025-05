Asambleísta de RC arremete contra Luisa González: "Dejémonos de chismes de cocinera"

Respondió sin tapujos. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sergio Peña, dedicó un largo video de respuesta a la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, luego de que ella criticara su votación en la aprobación del informe para primer debate de la ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa para combatir las economías criminales.

El 27 de mayo de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico (de la cual Peña forma parte) aprobó el informe para primera debate de proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo. Dos de los ocho votos obtenidos por el oficialismo fueron de asambleísta correístas, entre ellos, Peña.

La votación de los correístas, especialmente la de Peña, motivó una reacción contundente por parte de González a través de sus redes sociales: "El voto de Sergio Peña en la Comisión no corresponde al criterio técnico, legal constitucional analizado y peor aún a la decisión tomada dentro de la bancada y del Movimiento Revolución Ciudadana. Así mismo, aclaro que a los demás compañeros se les niega el derecho a la palabra".

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González. ARCHIVO: EFE

"Oponerse por oponerse, no es lo que necesita Ecuador", responde Peña a González

Tras conocerse el pronunciamiento de González, el asambleísta Peña anunció que explicaría todo lo sucedido a través de un video, pero adelantó un puntal que daba la pauta de su respuesta: "Por cosas como estas, es que ganó Noboa", publicó en su cuenta de X.

Para la noche del 28 de mayo de 2025, Peña publicó un video de más de nueve minutos de duración donde, además de explicar su votación, lanza una reflexión para Luisa González y el correísmo: "Oponerse por oponerse, no es lo que necesita el Ecuador. ¿Por qué? Porque con esto colaboras al discurso de estás a favor de las bandas, eres parte del crimen, o simplemente no me dejan gobernar. Para eso no votó por nosotros el Ecuador".

Sin embargo, la explicación de Peña fue más sencilla, pues solo se trataba de matemáticas: "Ellos tienen seis votos en la comisión. Seis votos. La ley va a pasar. Fuera de eso, tienen más de 77 votos en el pleno. La ley va a pasar. En el CAL (Consejo de Administración Legislativa) fue calificada de económica urgente, que cumplía con todos los requisitos. Y aunque en el debate jurídico podemos no estar de acuerdo, porque yo tampoco estoy de acuerdo con eso, la ley pasó. Oponerse sabiendo que la ley va a pasar es inútil".

La oposición debe ser propositiva.



¿Oponerse por oponerse? No, gracias.



Soy un profesional con criterio propio y me debo a mis mandantes, no a la decisión de dos o tres personas. pic.twitter.com/Z3KGOdU4Os — Sergio Peña Veloz (@abg_sergioec) May 29, 2025

Peña dice que iba a quedar como "vago que no trabaja" por su bancada

Por otro lado, sabiendo que la ley del oficialismo va a pasar, Peña sostiene que el trabajo que debía hacer su bancada como fuerza opositora era presentar una contrapropuesta y hacer cambios al proyecto original. Iniciativa que nunca sucedió.

"Hasta el día domingo se podían enviar las observaciones, porque el lunes iba a salir el primer informe. Yo tenía dos opciones: esperar a que la bancada se digne en enviarme sus observaciones, o enviar las mías y no quedar como un vago que no trabaja. Pues lo que hice fue enviar las mías, que en líneas generales subsanaban justamente los miedos de persecución y arbitrariedad de la ley", sentenció Peña en su video.

En ese sentido, Peña señaló que, a pesar de la falta de respaldo de su bloque, logró que se incluyan todas sus sugerencias, logrando atender todos los puntos críticos del proyecto de ley del Ejecutivo. "Eso es lo que hace un especialista, un jurista, alguien que trabaja de manera técnica para obtener resultados", acotó el asambleísta.

El legislador Sergio Peña es parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Cortesía: Asamblea/ Flickr

"Los personajes que están quemados le hacen un gran daño al partido": Peña al correísmo

Durante el cierre de su video, el asambleísta Sergio Peña dedicó unas palabras a su movimiento político, destacando que requiere cambios para de verdad poder ejecutar los cambios que prometen sus máximos líderes.

"A pesar de que mi bancada me dio la espalda, no votó por mí en votaciones importantes, yo he mantenido la coherencia, he mantenido la lealtad", señaló y cuestionó que hoy el movimiento lo intente hacer quedar como un mentiroso. "La oposición debe ser propositiva. Y eso es lo que estoy haciendo. Así que no, no he sido cobarde. Valentía es no quedarse callado". acotó.

Las últimas palabras de su video estuvieron dedicadas a la Revolución Ciudadana: "Los personajes que están quemados le hacen un gran daño al partido político. Debe venir una renovación generacional. Con cuadros que hay muchísimos buenos. Y justamente esa nueva oposición propositiva es la que va a poder cambiar el país en algún momento. En todo caso, yo sigo firme".

