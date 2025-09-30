Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Cierres viales en Azuay
Transportistas y turistas permanecen varados en la vía Cuenca–Molleturo por el cierre provocado durante el paro nacional.CORTESÍA

Decenas de camiones y cabezales están retenidos en la Y de Sayausí

Existen cierres viales por el paro nacional en las vías de la provincia de Azuay

Con el cierre en la parroquia Molleturo, el paso vehicular amanece complicado en la ciudad de Cuenca este martes, 30 de septiembre de 2025. Decenas de camiones permanecen represados en Sayausí.

(Te puede interesar: Organizaciones de Cañar ratifican paro indefinido y anuncian bloqueo de vías)

Cierre de vías afecta al transporte

El paro nacional se activó en la provincia de Azuay y, con ello, el cierre de vías afecta principalmente al sector del transporte de carga y pasajeros.

Luego del bloqueo en Guangopolo, valle de Los Chillos, el tránsito se habilitó por completo en la vía Intervalles.

Cierres viales en Quito hoy: bloqueos y desvíos este martes 30 de septiembre

Leer más

En el kilómetro 6 de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme, permanecen más de 30 camiones a la espera de que se ejecuten las tareas de limpieza de las grandes rocas y tierra que los manifestantes colocaron en la carretera.

RELACIONADAS

Christian Guaraca, agente de la Comisión de Tránsito, explicó que el paso permanecerá cerrado en Cuenca hasta que se logre habilitar la carretera estatal. Informó que la Gobernación de Azuay activó maquinaria y que en las próximas horas se dirigirá al punto de cierre para iniciar la limpieza.

RELACIONADAS

Luis Lincango, guía de turistas, permanecía en la carretera con un grupo de ocho turistas alemanes que visitaron Cuenca, a la espera de que se habilite el paso hacia la provincia de Guayas. “El grupo necesita llegar al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Galápagos”, comentó.

Jaime Camacho, de 60 años, es transportista de Guayaquil y también permanece en la vía a la espera de regresar a su ciudad. Llegó a Cuenca para entregar mercadería. “Esto nos afecta a todos, solo queremos trabajar. Quiero llegar a mi ciudad”, expresó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Más de 9.000 citaciones a motociclistas en Quito durante 2025

  2. EE. UU. al borde del shutdown: qué significa y cómo podría repercutir en Ecuador

  3. Guayaquil: ¿Cómo tramitar el permiso de instalación de rejas en los barrios?

  4. Paola Pabón niega uso de maquinaria de la prefectura en el paro nacional

  5. Decenas de camiones y cabezales están retenidos en la Y de Sayausí

LO MÁS VISTO

  1. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  2. Pabel Muñoz sobre construcción en La Floresta: "No van a hacer lo que les da la gana"

  3. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  4. Cotacachi fue escenario de una salvajada que nadie esclarece

  5. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

Te recomendamos