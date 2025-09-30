Decenas de camiones y cabezales están retenidos en la Y de Sayausí

Existen cierres viales por el paro nacional en las vías de la provincia de Azuay

Transportistas y turistas permanecen varados en la vía Cuenca–Molleturo por el cierre provocado durante el paro nacional.

Con el cierre en la parroquia Molleturo, el paso vehicular amanece complicado en la ciudad de Cuenca este martes, 30 de septiembre de 2025. Decenas de camiones permanecen represados en Sayausí.

(Te puede interesar: Organizaciones de Cañar ratifican paro indefinido y anuncian bloqueo de vías)

Cierre de vías afecta al transporte

El paro nacional se activó en la provincia de Azuay y, con ello, el cierre de vías afecta principalmente al sector del transporte de carga y pasajeros.

Cierres viales en Quito hoy: bloqueos y desvíos este martes 30 de septiembre Leer más

En el kilómetro 6 de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme, permanecen más de 30 camiones a la espera de que se ejecuten las tareas de limpieza de las grandes rocas y tierra que los manifestantes colocaron en la carretera.

RELACIONADAS Activistas entregan basura del proyecto Loma Larga en la Gobernación del Azuay

Christian Guaraca, agente de la Comisión de Tránsito, explicó que el paso permanecerá cerrado en Cuenca hasta que se logre habilitar la carretera estatal. Informó que la Gobernación de Azuay activó maquinaria y que en las próximas horas se dirigirá al punto de cierre para iniciar la limpieza.

Luis Lincango, guía de turistas, permanecía en la carretera con un grupo de ocho turistas alemanes que visitaron Cuenca, a la espera de que se habilite el paso hacia la provincia de Guayas. “El grupo necesita llegar al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Galápagos”, comentó.

Jaime Camacho, de 60 años, es transportista de Guayaquil y también permanece en la vía a la espera de regresar a su ciudad. Llegó a Cuenca para entregar mercadería. “Esto nos afecta a todos, solo queremos trabajar. Quiero llegar a mi ciudad”, expresó.