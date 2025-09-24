Cuenca y Nabón se oponen al fin del subsidio al diésel: resto de Azuay apoya a Noboa

13 alcaldes de Azuay apoyan la eliminación del subsidio al diésel; Nabón se distancia del acuerdo

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, es uno de los alcaldes que se oponen al fin del subsidio al diésel

El Gobierno Nacional recibió este 24 de septiembre el respaldo de 13 alcaldías de Azuay que apoyan las decisiones del presidente Daniel Noboa sobre la redistribución de recursos. Estas autoridades locales destacan la importancia de priorizar el bien común y la transformación del país.

En un comunicado oficial, la Presidencia señaló que los alcaldes exhortaron a que cualquier manifestación se realice "con respeto, sin violencia y sin afectar la paz ciudadana". Sin embargo, lamentaron que Cuenca y Nabón no se hayan sumado a este llamado por la paz y la unidad.

Alcaldes de Azuay detallan respaldo al retiro del subsidio al diésel

Los alcaldes firmantes, que conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades, reiteraron que Ecuador no puede seguir subsidiando actividades ilegales que dañan el medioambiente. "Jamás avalaremos la violencia, el terrorismo, los bloqueos, ni el uso de la fuerza como herramientas de presión", afirma el comunicado.

Entre los alcaldes que firmaron se encuentran:

Magali Sánchez, Alcaldesa de Camilo Ponce Enríquez

Deifilio Arévalo, Alcalde de Chordeleg

Wilson Ramírez, Alcalde de El Pan

Cristian Ochoa, Alcalde de Girón

Paulo Cantos, Alcalde de Guachapala

Marco Tapia, Alcalde de Gualaceo

Eddy Erráez, Alcalde de Oña

Raúl Delgado, Alcalde de Paute

Adrián Berrezueta, Alcalde de Pucará

María Aurelia Sarmiento, Alcaldesa de San Fernando

Anabel Lalvay, Alcaldesa de Santa Isabel

Byron Fabricio Rubio, Alcalde de Sevilla de Oro

David Duchitanga, Alcalde de Sígsig

📌Los alcaldes del Azuay respaldan al Gobierno del presidente @DanielNoboaOk

Así se construye #ElNuevoEcuador

— Xavier Bermúdez L. (@xbermudezlec) September 24, 2025

Los líderes locales coincidieron en que el diálogo es el único camino para resolver conflictos y que bloquear vías o paralizar actividades no constituye una protesta legítima. "Estas acciones no construyen; dividen y debilitan el tejido social", señalaron.

Reacción del alcalde de Nabón frente al respaldo

Sin embargo, no todos los alcaldes de Azuay respaldan la medida. El alcalde de Nabón, Patricio Maldonado aclaró en su cuenta de X :

"Señor Gobernador Xavier Bermúdez, aclare por favor que Nabón no apoya la eliminación de subsidios. Respeto el pensamiento y decisión de mis pares, pero NO ESTOY DE ACUERDO. En ese documento no está mi firma. Mi respaldo siempre será a mis ciudadanos y a mi provincia".

Con este panorama, la provincia de Azuay en su mayoría muestra un claro apoyo a la política del Gobierno sobre el retiro del subsidio al diésel, mientras que Nabón y Cuenca se mantiene firme en su postura, generando un contraste dentro de la región sobre la redistribución de recursos y el futuro del combustible subsidiado.

