Loffredo y Reimberg sobrevuelan Otavalo durante el segundo día del Paro Nacional
Helicópteros y patrullajes terrestres acompañan despliegue militar denunciado por la Conaie
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al ministro del Interior, John Reimberg, y el Jefe del Comando Conjunto, General Henry Delgado, realizaron un sobrevuelo en Otavalo. La operación incluyó patrullajes en tierra y despliegue militar coordinado en medio del segundo día de movilizaciones.
Según el Bloque de Seguridad, estas acciones buscan “mantener el control en todo el país” y garantizar la seguridad mientras avanzan las movilizaciones ciudadanas. “Seguiremos velando por el trabajo y progreso de los ecuatorianos”, indicaron las autoridades.
Denuncia de la Conaie sobre despliegue militar
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció en su cuenta oficial de X un “despliegue militar y policial desmedido” en Otavalo, con abastecimiento por tierra y aire para sostener lo que califican como represión contra el pueblo.
“Helicópteros llegan mientras en las calles continúan los ataques con gases, bombas y perdigones contra la población movilizada”, señalaron en un comunicado emitido el 23 de septiembre durante el segundo día del Paro Nacional 2025.
Lea también: Aumento de infecciones respiratorias en Ecuador por nueva variante de Covid-19
Controversia sobre recursos públicos
Paro Nacional: campesinos del Azuay marchan contra el decreto 126 y denuncian controlLeer más
La organización indígena también cuestionó el uso de recursos estatales: “Con recursos públicos y la plata del IVA que debería ir a salud, educación y seguridad, el gobierno de Daniel Noboa financia la violencia estatal en lugar de atender las demandas del Paro Nacional 2025”, indicaron.
Además, la Conaie pidió la atención de organismos internacionales, mencionando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas, para que supervisen la situación y el respeto a los derechos de los manifestantes en Otavalo.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ