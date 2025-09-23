Expreso
Gian Carlo Loffredo y John Reimberg.
Ministros del Bloque de Seguridad sobrevolaron Otavalo mientras continúan las protestasX: @DefensaEc

Loffredo y Reimberg sobrevuelan Otavalo durante el segundo día del Paro Nacional

Helicópteros y patrullajes terrestres acompañan despliegue militar denunciado por la Conaie

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al ministro del Interior, John Reimberg, y el Jefe del Comando Conjunto, General Henry Delgado, realizaron un sobrevuelo en Otavalo. La operación incluyó patrullajes en tierra y despliegue militar coordinado en medio del segundo día de movilizaciones.

Según el Bloque de Seguridad, estas acciones buscan “mantener el control en todo el país” y garantizar la seguridad mientras avanzan las movilizaciones ciudadanas. “Seguiremos velando por el trabajo y progreso de los ecuatorianos”, indicaron las autoridades.

Denuncia de la Conaie sobre despliegue militar

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció en su cuenta oficial de X un “despliegue militar y policial desmedido” en Otavalo, con abastecimiento por tierra y aire para sostener lo que califican como represión contra el pueblo.

“Helicópteros llegan mientras en las calles continúan los ataques con gases, bombas y perdigones contra la población movilizada”, señalaron en un comunicado emitido el 23 de septiembre durante el segundo día del Paro Nacional 2025.

Controversia sobre recursos públicos

La organización indígena también cuestionó el uso de recursos estatales: “Con recursos públicos y la plata del IVA que debería ir a salud, educación y seguridad, el gobierno de Daniel Noboa financia la violencia estatal en lugar de atender las demandas del Paro Nacional 2025”, indicaron.

Además, la Conaie pidió la atención de organismos internacionales, mencionando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas, para que supervisen la situación y el respeto a los derechos de los manifestantes en Otavalo.

