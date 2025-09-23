Expreso
Según la Policía, la Gina Betel Cahuásqui Tambaco fue detenida y trasladada al CDP de Ibarra.
Según la Policía, la Gina Betel Cahuásqui Tambaco fue detenida y trasladada al CDP de Ibarra.Foto: Cortesía Policía Nacional

Policía confirma detención de joven reportada como desaparecida en Otavalo

La Conaie reportó que la joven Gina Cahuásqui está desaparecida, tras la detención en Otavalo. Según Policía, está en Ibarra

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) señaló que la joven Gina Betel Cahuásqui Tambaco fue reportada como desaparecida, después de que la Policía la detuvo en Otavalo, durante las manifestaciones del paro nacional, la tarde del lunes 22 de septiembre de 2025.

La Conaie hizo pública la desaparición porque sus familiares acudieron a buscarla en Otavalo "pero se la llevaron con paradero desconocido. La estamos buscando", decía la organización indígena en un mensaje difundido en redes sociales este 23 de septiembre, en donde pedían localizar a la joven.

Desde la Policía Nacional informaron a EXPRESO que Marco Narváez Fuel, comandante Zona 1, confirmó que la joven fue detenida junto a 17 personas: 15 adultos y dos menores de edad.

La Policía emitió videos de la joven junto a los demás detenidos. Ella viste una camisa azul y un pantalón negro. En una de las grabaciones aparece esposada y llevada por una agente en un patrullero.

¿Dónde se encuentra la joven detenida?

Según la Zonal de la Policía, la joven fue trasladada al Centro de Detención Provisional (CDP) de Ibarra para los certificados médicos respectivos.

La Conaie indicó que la joven fue aprehendida "detrás del destacamento policial de Otavalo" y exigió garantías a su vida e integridad.

Hasta las 13: 15, la Confederación no se pronunciaba sobre el caso de la joven. En Fiscalía tampoco emitieron información sobre el procesamiento de los detenidos.

47 detenidos por el paro en Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que, en total, 47 personas han sido detenidas desde ayer en el marco de las protestas. Ellos serán entregados a las autoridades competentes "por acción de terrorismo, por atentar contra instituciones públicas y ciudades. Los partes están siendo elaborados por actos terroristas", aseguró el funcionario en Ecuador TV.

