Decano de Medicina de la UCE se pronuncia tras la alteración de notas en 19 alumnos

Juan Ocampo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCE, anunció investigaciones internas y denuncia penal.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Juan Ocampo, se pronunció en una entrevista con EXPRESO, sobre la alteración de notas en la Carrera de Medicina y confirmó que el caso será investigado interna y externamente. La irregularidad fue detectada tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo realizada el 16 de enero de 2026.

“Este asunto nos preocupa bastante como institución. Es una institución grande, prestigiosa, pero no está exenta a que ocurran estos inconvenientes”, afirmó Ocampo. Añadió que la gestión del rector, Patricio Espinoza del Pozo, y del Decanato “no puede permitir este tipo de irregularidades”.

El Decano señaló que se activarán mecanismos académicos y disciplinarios. “Tendrán que hacerse las investigaciones tanto internas como externas”, dijo, al explicar que la universidad cuenta con la Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios y un Comité de Ética para esclarecer responsabilidades.

Investigación interna y posible delito informático en la UCE

Ocampo explicó que el caso también podría derivar en responsabilidades penales. “Al ser falsificación de documento público, notas públicas, esto podría incurrir en un delito. Por lo tanto, habrá que hacer también la denuncia en la Fiscalía General del Estado”, manifestó en referencia a la Fiscalía General del Estado.

Según el contexto oficial, 19 estudiantes que habían perdido asignaturas como Patología, Histología, Embriología y Bioquímica aparecieron posteriormente como aprobados en el sistema académico. Las alteraciones se habrían realizado entre el 21 y 22 de octubre de 2025.

El informe técnico del Departamento de Información y Tecnologías determinó que los cambios se ejecutaron con el usuario “prquishpe” desde la dirección IP 157.100.136.220. El Consejo Directivo resolvió solicitar auditorías informáticas y la revisión de perfiles, roles y registros de acceso en los periodos 2024-2025 y 2025-2025.

Regularización académica y responsabilidades individuales

El Decano fue enfático en diferenciar la parte académica de la sancionadora. “No es una sanción volver a poner la nota real, la correcta. Es una regularización académica”, sostuvo. Indicó que si una calificación cambió sin proceso de recalificación, debe restituirse el puntaje legítimo.

El Consejo Directivo solicitó la reapertura del sistema SIU para que los docentes ingresen los puntajes “legítimamente obtenidos” y pidió la anulación de matrículas en asignaturas aprobadas con notas no reconocidas. La comunicación a los estudiantes se realizará tras autorización del Vicerrectorado Académico.

Sobre el uso del usuario vinculado al Director de la Carrera de Medicina, el Dr. Patricio Ricardo Quishpe Donoso, Ocampo aclaró que no pueden establecer nexos. “Un usuario fue utilizado, uno solo. Ahora, este usuario es responsabilidad del dueño porque las claves son personales e intransferibles. Pero esto no significa que no haya podido darse algún proceso de mala utilización por parte de otra persona”, puntualizó.

Auditoría tecnológica y ampliación de denuncias

El comunicado institucional diferencia entre “usuario” y “credencial”, recordando que las contraseñas son personales, únicas e intransferibles según la política interna. También se solicitó revisar los perfiles de los usuarios “prquishpe” y “jeocampo”, incluyendo fechas de activación y direcciones IP asociadas.

Ocampo confirmó que ya existe una primera denuncia por tres casos iniciales y que, de confirmarse más irregularidades, se sumarán al expediente. “Yo como decano voy a ir con esto y si existieran nuevos casos tendría que añadirlos a los anteriores”, señaló.

“Nosotros no podemos establecer ningún nexo ni tampoco somos el ente encargado de hacerlo”, reiteró, al subrayar que la determinación de responsabilidades disciplinarias o penales corresponderá a las instancias competentes. Mientras tanto, la Facultad avanza en la regularización académica de los 19 casos detectados.

