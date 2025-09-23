Federación de Estudiantes: "Seguiremos en pie de lucha" durante el Paro Nacional

Protestas en UCE, Sucumbíos y Babahoyo reflejan la firmeza de la ciudadanía frente al Gobierno

En los exteriores de la Universidad Central del Ecuador (UCE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) protagonizó una protesta contra el aumento del diésel, el abandono de las universidades, la falta de medicinas, la inseguridad y el desempleo. Los estudiantes aseguraron que continuarán en las calles desafiando las políticas que califican como antipopulares del presidente Daniel Noboa.

“Nos mantenemos firmes y comprometidos con el paro nacional”, señalaron desde la organización estudiantil, sumándose de manera decidida a la jornada de movilización que se extiende por todo el país. La protesta evidencia la creciente participación juvenil en las demandas sociales y económicas.

Movilizaciones se mantienen en Sucumbíos

En Sucumbíos, las movilizaciones continúan con la participación activa de la ciudadanía que exige soluciones inmediatas. Entre las principales demandas destacan la derogatoria del Decreto 126, el rechazo a los despidos que incrementan la pobreza y el llamado a la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la situación.

“El pueblo no se rinde y sigue firme en las calles exigiendo sus derechos”, señalaron los manifestantes, quienes remarcan que las políticas actuales impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

Conflictos en la vía Babahoyo–Guaranda

En Babahoyo, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que en la vía Babahoyo–Guaranda se registraron enfrentamientos entre campesinos, indígenas y maestros contra la Policía Nacional . Los manifestantes cuestionan que el Gobierno muestre firmeza frente a la ciudadanía, pero no frente a la delincuencia que afecta al país.

“Exigimos respeto a nuestros derechos y llamamos al Gobierno a escuchar nuestras demandas sin recurrir a la represión”, indicaron los movilizados, mientras las autoridades mantenían presencia policial para controlar la vía y los enfrentamientos.

