Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

uce
Estudiantes y movilizados exigen soluciones en UCE, Sucumbíos y Babahoyo durante el paroX: @UNENACIONAL

Federación de Estudiantes: "Seguiremos en pie de lucha" durante el Paro Nacional

Protestas en UCE, Sucumbíos y Babahoyo reflejan la firmeza de la ciudadanía frente al Gobierno

En los exteriores de la Universidad Central del Ecuador (UCE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) protagonizó una protesta contra el aumento del diésel, el abandono de las universidades, la falta de medicinas, la inseguridad y el desempleo. Los estudiantes aseguraron que continuarán en las calles desafiando las políticas que califican como antipopulares del presidente Daniel Noboa.

RELACIONADAS

“Nos mantenemos firmes y comprometidos con el paro nacional”, señalaron desde la organización estudiantil, sumándose de manera decidida a la jornada de movilización que se extiende por todo el país. La protesta evidencia la creciente participación juvenil en las demandas sociales y económicas.

Movilizaciones se mantienen en Sucumbíos

En Sucumbíos, las movilizaciones continúan con la participación activa de la ciudadanía que exige soluciones inmediatas. Entre las principales demandas destacan la derogatoria del Decreto 126, el rechazo a los despidos que incrementan la pobreza y el llamado a la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la situación.

“El pueblo no se rinde y sigue firme en las calles exigiendo sus derechos”, señalaron los manifestantes, quienes remarcan que las políticas actuales impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

Lea también: Otavalo e Imbabura: 24 detenidos y dos heridos durante el paro nacional en Ecuador

Conflictos en la vía Babahoyo–Guaranda

Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC) y del Frente Popular del Azuay se concentran en la Y de Sayausi en apoyo al ParoNacional.

Paro Nacional: campesinos del Azuay marchan contra el decreto 126 y denuncian control

Leer más

En Babahoyo, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que en la vía Babahoyo–Guaranda se registraron enfrentamientos entre campesinos, indígenas y maestros contra la Policía Nacional . Los manifestantes cuestionan que el Gobierno muestre firmeza frente a la ciudadanía, pero no frente a la delincuencia que afecta al país.

“Exigimos respeto a nuestros derechos y llamamos al Gobierno a escuchar nuestras demandas sin recurrir a la represión”, indicaron los movilizados, mientras las autoridades mantenían presencia policial para controlar la vía y los enfrentamientos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Trolebús modifica temporalmente su operación en Quito este martes 23 de septiembre

  2. Federación de Estudiantes: "Seguiremos en pie de lucha" durante el Paro Nacional

  3. Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios

  4. Falso tiroteo en la Bahía de Guayaquil: lo que realmente ocurrió

  5. Ecuatoriana Nahomi Játiva, la cuarta mejor de Sudamérica en el Mundial de Ciclismo

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Paro nacional Ecuador 2025: minuto a minuto de la jornada del martes 23 de septiembre

Te recomendamos