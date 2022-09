- Antes había dos bandos, ahora parece todos contra el presidente del CPCCS. ¿Por qué se dio esto?

- Porque aspiramos a que en esta semana se dé la sesión del pleno, ya que durante dos semanas la posición del presidente (Hernán) Ulloa ha sido de no querer trabajar... La terna de la Corte Nacional de Justicia ya fue enviada y corresponde en estricto sentido constitucional tramitar ya esa terna, para designar al vocal de esa institución ante el Consejo de la Judicatura, entonces estamos en contra de la posición unilateral, arbitraria e ilegal de Ulloa. Por eso los seis consejeros emitimos un comunicado oficial.

- Ulloa dijo que está justamente ocupado, atorado en el caso.

- Según la ley, no debería existir problema alguno. Lo democrático es que si él tiene alguna posición, debe exponerla en el pleno y si tiene los votos, bueno, pero si no los tiene debe respetar lo que decida la mayoría de consejeros.

- ¿Por qué cree que no convoca?

- Primero hay incumplimiento de funciones por parte de Ulloa y eso es objeto de proceso de Fiscalización en la Asamblea, de hecho él tiene un juicio político calificado, esto es una causal más de destitución; en segundo lugar, se señala la amistad que hay entre Ulloa y quien dirige la Judicatura. Insisto en que si no designamos autoridades caemos en causal de juicio político. Si él no quiere trabajar, entonces debe permitir que el Consejo sí lo haga.

- Ulloa se defiende en decir que no se presentó la terna como se debe ni se hizo un pedido formal para el tratamiento.

- Eso es una leguleya, y se comprueba con la convocatoria que hizo el 22 de agosto; en el punto 11 está el conocimiento y resolución sobre la terna. Ese escrito está con su firma, entonces él miente al decir que no se ha pedido en debida forma, simplemente hay que reinstalar la sesión, nada más. Ya vamos para la tercera semana sin trabajar como se debe.

- Teniendo en cuenta que ya hay un pedido de juicio político en contra de varios integrantes del CPCCS, con esto. ¿La Asamblea tiene motivos para avanzar con el proceso?

- Sí, Ulloa les está dando la razón a quienes calificaron el juicio político para él y otros consejeros, pero evidentemente existe una irresponsabilidad total, en cuanto al manejo de este tema. Él convoca, firma, pero no quiere reinstalar la sesión.

- ¿Cree que se logre el juicio político en contra del CPCCS?

- Esta es acumulando causales para una evidente destitución, recuerde que para destituir a los consejeros no son 92 votos, son solo 70 votos de la Asamblea Nacional.

- Pero no solo está pendiente el tema del Consejo de la Judicatura, está Contraloría, la renovación parcial del CNE y más.

- Es que precisamente, si no se sesiona no se avanza, él es el que coloca los temas en el orden del día. ¿Qué pasa con los concursos? Se paralizan pues, no solo los que mencionó, sino otros procesos, está el de defensor público, veedurías y observatorios. Todo esto por la irresponsabilidad de una persona, que no representa al cuerpo colegiado, y provoca esta situación.

- ¿Cree que se sesionarán en la semana?

- Por normativa, lo debemos hacer al menos una vez a la semana o según las condiciones se señale.