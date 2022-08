La sesión de la Comisión de Fiscalización terminó entre acusaciones. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, en medio del razonamiento de su voto señaló a la asambleísta Mireya Pazmiño, de las filas rebeldes de Pachakutik, de solicitar a Bruno Segovia que asuma la Presidencia de la mesa y además de ser quien gestionara que los dos procesos de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sean abordados por separado y no unificados. "El país tiene que saber que fue usted (dirigiéndose a Bruno Segovia) quien me dijo que la proponente de este juicio político, Mireya Pazmiño le solicitó a usted que asuma la Presidencia de la Comisión. Y también debo decir que fue la misma Mireya Pazmiño quien pidió que dividamos este juicio y que no permitamos que vayamos a un juicio unificado. Jamás voy a callar. El país debe saber. Aquí está Presidencia de la Comisión. Si tienen seis votos, súmenlos y hagan ustedes el trabajo sucio", dijo Villavicencio.

Estas acusaciones originaron la reacción de Segovia quien pidió la palabra, la cual fue negada por Villavicencio dado que había clausurado la sesión. La legisladora Gabriela Molina, de las filas de UNES, pidió la reconsideración de la votación, lo que también fue negado hasta la siguiente sesión. EXPRESO intentó conversar con el legislador Segovia. Marcó a su número telefónico y le envió mensajes por WhatsApp sin respuesta hasta el cierre de este nota.

Quien sí accedió a conversar con este Diario fue la legisladora Pazmiño quien reconoció que pidió que ambos juicios sean tratados de manera independiente por el siguiente motivo: "Yo no quiero estar sustanciado con el asambleísta Ricardo Vanegas quien muchas veces ha tenido un inadecuado comportamiento nada coherente entre lo que dice y lo que hace". Reconoció también que en varias ocasiones ha manifestado que la mesa de Fiscalización debería ser presidida por una persona "honesta" e "independiente de cualquier línea política", pero no a modo de oferta.

No le he ofrecido (la Presidencia de la Comisión) porque no tengo los votos. Esto es democrático. Lo que sí le he dicho (a Segovia) es: por qué usted no toma la Presidencia. Por qué no le apela la Presidencia a Fernando Villavicencio. Ya veremos si tienen o no lo votos.

Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachakutik.