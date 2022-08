El presidente encargado, Enrique Chávez (c), junto con militante y legisladores del partido.

Postura tomada. El bloque legislativo de la Izquierda Democrática votará en contra del enjuiciamiento político de los tres vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y su expresidenta María del Carmen Maldonado. En un comunicado, firmado por el presidente nacional encargado del partido naranja, Enrique Chávez, informa que la organización tomó la decisión que a su vez fue trasladada a los 15 legisladores. "Izquierda Democrática no será cómplice de una mayor inestabilidad en el Ecuador, por lo que la Comisión Política del partido, tras realizar un análisis técnico sobre las causales para el proceso político... determinó que no cumple con el ordenamiento jurídico".

🇪🇨 Izquierda Democrática por la institucionalidad ⤵️ pic.twitter.com/pl05MSQKHT — Izquierda Democrática (@ID12Ecuador) August 26, 2022

El comunicado también concluye que el proceso de interpelación "deja entrever profundos intereses particulares". Varios legisladores del partido denunciaron supuestas gestiones por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para influir en su postura frente al juicio político. Dalton Bacigalupo, por ejemplo, dijo que recibió una llamada de Saquicela, pero no respondió. Una denuncia similar lanzó el jefe del bloque, Marlon Cadena. Sin embargo, la legisladora de la ID, Wilma Andrade, negó ese supuesto lobby al igual que el mismo presidente de la Corte.

El jefe del bloque de Pachakutik, Salvador Quishpe, también manifestó que la bancada no apoyará el juicio político. No obstante, la postura de algunos rebeldes suele no alinearse a la de la bancada en general.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anunció que convocará para este domingo, 28 de agosto del 2022, a sesión para que el pleno decida si los cuatro interpelados van o no a juicio político. Para ello se requieren 70 votos. En el caso de que sean llamados a juicio, el pleno necesitará 92 votos para censurar y destituir, de ser el caso, a los enjuiciados.