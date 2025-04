David Rosero: ¿Con el CPCCS completo, se destrabarán los concursos pendientes?

Las excusas se acabaron. Con la posesión de David Rosero como consejero suplente, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) podrá operar con todos sus integrantes y, con ello, retomar los concursos de designación de autoridades que se encontraban estancados.

El CPCCS aún debe elegir a su vicepresidente: ¿Quiénes son los candidatos? Leer más

Le puede interesar: La Asamblea insiste en la legitimidad de la posesión de David Rosero para el Cpccs

Al menos esa fue la condición planteada por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, durante la sesión del Pleno del 9 de abril, en la que se aprobó un exhorto para que la Asamblea Nacional agilizara la posesión del séptimo consejero faltante, tras la destitución de los miembros de la Liga Azul, afín al correísmo.

Una vez que la Asamblea respondió al exhorto con la posesión de Rosero y otros consejeros suplentes, EXPRESO intentó conversar con los miembros del Pleno para conocer si ya cuentan con una hoja de ruta que permita resolver, lo antes posible, los concursos pendientes.

Le puede interesar: Selección del fiscal general: el CPCCS se da el poder de alterar los resultados

Aunque fue quien sostuvo que la continuidad de los concursos dependía de tener el Pleno completo, Andrés Fantoni no respondió a las consultas de este Diario. Lo mismo ocurrió con el recién integrado consejero David Rosero. Por su parte, la consejera Piedad Curán se excusó por problemas de salud.

David Rosero y el resto de consejeros suplentes fueron posesionados por la presidenta de la Asamblea Nacional, la correísta Viviana Veloz. Cortesía.

Rosero ya fue posesionado, pero la hoja de ruta aún se está pendiente

La consejera Johanna Verdezoto, exvicepresidenta del CPCCS, en cambio indicó que tal como mencionó Fantoni, la integración del séptimo consejero “permite completar el Pleno del Consejo y avanzar con mayor institucionalidad y responsabilidad en los procesos pendientes”.

RELACIONADAS Ayerve presenta acción de protección contra la Asamblea y el Consejo de Participación

No obstante, al ser consultada sobre las acciones concretas que tomará el Pleno para avanzar, respondió: “Estamos trabajando en una hoja de ruta que nos permita avanzar con eficiencia, pero sin comprometer la legitimidad ni la calidad de los procesos”.

En la misma línea, la consejera Jazmín Enríquez afirmó que los concursos se reactivarán “a la brevedad posible”. Incluso señaló que se está trabajando en una reforma al reglamento de conformación de las comisiones ciudadanas encargadas de los procesos, con el fin de solventar vacíos normativos y agilizar los procedimientos.

El presidente del Cpccs Andrés Fantoni recibió a David Rosero (izquierda). Cortesía: API.

Otros consejeros temen que estén incumpliendo sus funciones

No obstante, la consejera Nicole Bonifaz, expresidenta del CPCCS, sostiene que hasta el momento no se han observado señales claras de intención para retomar los concursos estancados. Además, recordó que el Pleno siempre pudo continuar con los procesos, incluso sin el séptimo consejero.

RELACIONADAS Gobierno alista su terna para destrabar el Consejo de la Judicatura

“Siempre dije que incluso con seis podíamos seguir avanzando los concursos. Pero ahora, con el consejero David Rosero esperemos que realmente se avance. Esa pregunta (sobre la hoja de ruta) hay que hacérsela a Fantoni y a la mayoría, que están haciendo y deshaciendo, pero no avanzan nada”, criticó.

Bonifaz aseguró que no ha estado al margen del tema: “Por mi parte, ya envié un oficio solicitando que avancemos porque, de lo contrario, podríamos incurrir en un incumplimiento de funciones. He hecho todo lo que está en mis manos para evidenciar que no se está haciendo nada respecto a los concursos”.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, es la última autoridad que se prorrogó en funciones por el atraso en el concurso para designar a su reemplazo. ARCHIVO

"Ya no caben las excusas", dice consejero ante la falta de una hoja de ruta

En esa misma línea se pronunció el consejero Gonzalo Albán, quien manifestó que una vez cumplida la condición planteada por Fantoni, lo que corresponde es “hacer pública esa hoja de ruta para el avance en los procesos de designación”, de manera que la ciudadanía se mantenga informada al respecto.

Aunque aclaró que el camino a seguir está definido en los reglamentos de cada concurso, Albán comentó que ha conversado con Fantoni sobre los próximos pasos, aunque no los detalló.

“Más que de un orden o prioridad, hablamos de los pasos que vienen. Ahora que ya están posesionados los consejeros faltantes, espero que las cosas avancen como deben. Es lo que voy a estar vigilando. Ya no caben excusas”, concluyó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!