Daule: Se voló la mano en aparente intento por ‘vacunar’ a una institución

Con quemaduras de consideración en el rostro, brazos, manos y piernas, permanecía hasta ayer un hombre que fue ingresado de urgencia a un hospital de Guayaquil, tras la detonación de un artefacto explosivo en sus manos. El hecho ocurrió a las 00:30 de este 25 de noviembre, cuando colocaba el explosivo en los exteriores de una institución pública, ubicada en el centro del cantón Daule, provincia del Guayas.

Alarmados por la explosión, moradores del sector comunicaron de inmediato el atentado a la policía y bomberos de la localidad, quienes procedieron a llevar en una ambulancia al sospechoso, de 21 años, hasta el hospital Vicente Pino Morán, del cantón. Los médicos de turno le prestaron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad del caso fue transferido de emergencia a Guayaquil.

Con resguardo de la Policía del servicio preventivo, el hombre permanecía en la casa de salud del puerto principal. “Los atentados a los negocios con explosivos, por no pagar las vacunas, son casi todas las noches en Daule. Esta vez salió mal parado este ‘vacunador’ (extorsionador), esperamos que tras recuperarse vaya a la cárcel. Él mismo se buscó la desgracia. Por obtener dinero fácil casi pierde la vida”, comentó Miguel, dueño de un restaurante del cantón.

Esta vez salió mal parado este vacunador, esperamos que tras recuperarse vaya a la cárcel... Miguel N.

dueño de restaurante

“Hoy no vamos a salir al desfile cívico institucional porque no hay seguridad, la pelea de bandas va en aumento y las autoridades no hacen nada para parar esta ola de violencia”, recalcó Guillermo, gerente de una ferretería.

Hasta ayer el hombre estaba sin familiares. “Nadie aparece”, detalló una fuente policial.

EXPRESO buscó una versión en la casa de salud donde fue atendido inicialmente, pero no hubo repuesta. Un paciente observó que el herido tenía destrozados parte de los dedos de una mano.

Hasta el cierre de esta edición, el jefe de la Policía del cantón no se pronunciaba sobre este hecho violento que mantiene alarmado a Daule y registrado a pocas horas del desfile y sesión solemne por los 203 años de vida política.

Mientras, 29 personas (entre ellas 9 menores de edad), fueron detenidas por la Policía de Daule a 40 minutos de la población del cantón Santa Lucía. Los detenidos estarían involucrados en el secuestro y robo del dueño de una hacienda, informó el fiscal de turno.

Operativo Policías de los cantones de Daule, Santa Lucía y Colimes desplegaron el operativo en el que liberaron al hacendado.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 23 de noviembre. El hacendado fue retenido junto con varios trabajadores por un grupo de sujetos fuertemente armados, quienes registraron toda la propiedad para robar.

Vecinos se comunicaron de inmediato con la Policía, que montó un operativo y, tras un enfrentamiento con los delincuentes, procedieron a la capturar a la banda en el mismo predio y liberar al dueño y sus trabajadores.

