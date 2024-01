Daule: dos delincuentes asesinan a un guardia de seguridad, tras robarle

Después de recibir tres disparos en el tórax, Luis Jimbo luchaba por su vida en un hospital de Guayaquil. El hombre, de 42 años, era conocido en Daule por trabajar como guardia de seguridad.

La tarde del ataque salía a retirar más de 6 mil dólares en un centro comercial del mencionado cantón, cuando dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron, le robaron el dinero y le propinaron varios disparos, dejándolo herido en la calle.

Varios testigos le explicaron a las autoridades que después del hecho, los sujetos se fueron con dirección a la perimetral. El guardia, tras ser socorrido de emergencia, fue trasladado al hospital Vicente Pino Morán de la localidad, donde los galenos de turno le prestaron los primeros auxilios. Sin embargo, una bala alojada en la espalda los obligó a trasladarlo de emergencia a Guayaquil.

Hasta ayer, la Policía Judicial y del servicio preventivo revisaban cámaras de seguridad para identificar a los hombres. Se tiene la hipótesis de que se trataría de una banda que merodea centros comerciales y entidades financieras. La mujer que lo acompañaba aseguró que la víctima vivía en otro cantón

"Si le roban, no lo disparen, al parecer el señor los conoció y por eso intentaron matarlo. Los sicariatos, robos y extorsiones, no paran en Daule. Ya no podemos vivir en paz. Mucha gente desde diciembre están abandonando sus domicilios y negocios porque los delitos cada día son más", comentó Hilda, propietaria de una farmacia.

