¿Quién es Darwin Albuja, el denunciante de Leonidas Iza por el campo Sacha?

Este 12 de marzo de 2025 se conoció que el excandidato presidencial y titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, fue denunciado por presunta instigación ante el proceso de concesión del campo Sacha.

La denuncia fue publicada por el propio Iza en sus redes sociales, en la que se podía observar que la misma fue presentada por Darwin René Albuja Sandoval, quien también se señala como presunta víctima de la instigación del líder indígena.

Sin embargo, no es la primera vez que se conoce de Albuja Sandoval. En agosto de 2024, el ciudadano ya fue protagonista de la presentación de otra denuncia, pero en contra del presidente Daniel Noboa y parte de su entonces gabinete ministerial.

Dos buenas noticias:

1. Los ecuatorianos hemos logrado una gran victoria al evitar que el #CampoSacha sea entregado en condiciones lesivas para nuestro país. Este triunfo ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, con dignidad, claridad y firmeza.

2. Hoy he sido notificado de… pic.twitter.com/61LLKpIfyW — Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) March 12, 2025

¿De qué trató la denuncia contra Daniel Noboa y su gabinete?

Entonces Albuja Sandoval presentó una denuncia por presunta asociación ilícita en contra de Noboa, la asambleísta oficialista Valentina Centeno y los ministros Gabriela Sommerfeld, Arianna Tanca, Mónica Palencia (entonces del Interior), Niels Olsen (entonces de Turismo), Gian Carlo Loffredo, Michele Sensi Contugi (entonces de Gobierno), así como el entonces viceministro Esteban Torres y asesora presidencial, Diana Jácome.

En su denuncia Albuja Sandoval alegó que existen comportamientos del presidente y sus funcionarios de una posible asociación ilícita para conspirar contra las disposiciones legales. Esto en referencia a la pugna entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad.

El presidente Daniel Noboa también fue denunciado por Darwin Albuja Sandoval TOMADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

No hay mayores registros de Darwin Albuja Sandoval

El denunciante de Iza y Noboa, Darwin Albuja Sandoval, no tiene mayores registros en las entidades públicas. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación Superior no registra algún título universitario y en la Contraloría no registra haber sido funcionario público.

Albuja Sandoval tampoco tiene registro alguno como accionista o administrador de empresas en la Superintendencia de Compañías.

El único registro está en el Servicio de Rentas Internas (SRI), donde consta que Darwin Albuja Sandoval no ha presentado su declaración de impuesto a la renta desde 2018.

