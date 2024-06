Daniel Noboa: ¿sus 'virtudes' ahora son sus defectos?

Era el 26 de noviembre del 2023 y el recién posesionado presidente Daniel Noboa posaba encabezando su joven y novedoso gabinete ministerial de pocos rostros conocidos y escaso (casi nulo) recorrido en el sector público para su primera foto oficial como Gobierno.

Precisamente esas características, la juventud y la ausencia de un pasado político, según analistas consultados por este Diario, fueron inicialmente vistas como virtudes y se convirtieron en las responsables de la victoria y alta aceptación que llegó a tener el primer mandatario durante sus primeros meses.

Sin embargo, el analista político Giuseppe Cabrera considera que la idea vendida de la ‘nueva política’ o el ‘nuevo Ecuador’ se ha visto mermada en la práctica por las polémicas acciones del Gobierno del presidente Noboa, que, dice, más apuntan a una administración improvisada y sin un norte.

“Las formas de responder a las crisis han sido dando una especie de fuegos artificiales, pero no necesariamente sujetas a un plan estructurado”, dice y recuerda los casos: conflicto armado interno, incursión a la embajada mexicana, el aumento del IVA y la eliminación del subsidio a la gasolina.

Aunque estas decisiones pueden ser vistas (y el Gobierno las ha vendido así) como la capacidad del presidente Noboa y sus ministros de realizar acciones contundentes e inéditas, Cabrera acota que eso no puede mermar lo imprudentes, riesgosas y perjudiciales que también pudieron llegar a ser.

Los ejemplos sobran: el impasse con Rusia y Estados Unidos que casi perjudica al sector exportador; la declaratoria de guerra a las bandas criminales que pudo generar una reacción violenta; o el conflicto internacional con México que terminó con las relaciones diplomáticas e inició un proceso judicial.

Todas acciones que, para Cabrera, apuntan a la inexperiencia del régimen y responden a un proyecto político “improvisado y personalista” que, más allá de su juventud y su idea de renovar la política nacional, se ha convertido en un riesgo latente para los intereses nacionales.

De hecho, Santiago Pérez, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, explica que esa es una característica propia de la política contemporánea latinoamericana y que, como tendencia, plantea riesgos para la estabilidad democrática y el progreso de los Estados de la región.

“En 2023, el Latinobarómetro registró un aumento en la recesión democrática en América Latina y se relaciona con el bajo apoyo a la democracia, el aumento de la indiferencia y una mayor aceptación a los autoritarismos”, describe y señala que se vuelve un escenario para discursos como el de Noboa.

Según continúa el docente Pérez, los actores o regímenes que ofrecen cambios rápidos y drásticos, a menudo a costa de los principios democráticos, son peligrosos, algo que se ha visto en otros países como El Salvador, con Nayib Bukele, y Argentina, con Javier Milei.

Esto también está estrechamente relacionado con la erosión que ha experimentado la institucionalidad en Ecuador y la región, según el Índice de la Democracia de The Economist recogido por Pérez. “Esto también refleja el aumento de la polarización y la falta de cohesión social, conllevando a los extremos políticos”.

Por su parte, el analista Cabrera advierte que esos son algunos de los peligros de que las sociedades vayan, cada cierto tiempo, en búsqueda de la refundación del país, dejando de lado el sentido práctico de apuntar a una buena administración pública, más allá de querer una renovación total del sistema.

Para los consultados, la incursión a la Embajada de México en Quito es una muestra de que las decisiones del Gobierno responder a una improvisación. Foto: René Fraga/ EXPRESO

“Lo que hay que reclamar es regresar no a lo viejo, sino a lo básico, lo elemental, de la democracia liberal. No se puede ir a lo nuevo si lo básico no funciona. No se trata de regresar a lo viejo”, sostiene Cabrera y recalca que esa situación era previsible con un presidente y un gobierno improvisados.

De acuerdo con Cabrera, eso se pudo observar con la apuesta que hizo Daniel Noboa por Andrea Arrobo en el Ministerio de Energía y Minas, a quien terminó sacando y hasta denunciando por supuestas irregularidades en el manejo de la crisis energética en el país.

O también con las crisis diplomáticas que han estado bajo la guardia de la canciller Gabriela Sommerfeld; o las denuncias de conflicto de intereses en contra de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, y el de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

