Jefe, ¿si pide permisos laborales para que no deje la Presidencia?

No les funcionó la idea de que la Asamblea autorice el juicio penal a la vicepresidenta Verónica Abad para sacarla del orden sucesorio contemplado en la norma y que así Daniel Noboa pueda candidatizarse a la reelección, sin que tenga que pasar el mal rato que supone encargarle el poder a su archienemiga. ¿Y lo de agarrar preso a su hijo y enviarlo a La Roca para que la madre atribulada abandone su cargo para que regrese al país y acusarla de abandono del cargo? Nones: esa idea era perversa, pero no funcionó.

Tampoco les funcionó la que consistía en hacerle una consulta al procurador para que este diga que no es necesario pedir licencia porque Noboa no va a aplicar a la reelección, dado que solamente reemplazó a Guillermo Lasso por un tiempo.

Ni siquiera sirvió la pirueta de que el procurador le extienda esa consulta a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, con la esperanza de que esa funcionaria, que le debe tanto a Noboa, dijera que sí, que vaya nomás bonito.

Y ni qué decir de la posibilidad de que el Tribunal Contencioso Electoral le arrebate a Abad sus derechos políticos porque dizque hizo campaña anticipada cuando aspiraba a ser alcaldesa de Cuenca.

¿Y la idea del ‘wannabe’ constitucionalista Esteban Torres de que el encargo puede ser a un ministro y no necesariamente a la vicepresidenta, a pesar de lo que dice la Constitución? Mucho peor: si para algo sirvió esa idea fue para que la opinión pública se burle de su autor.

Luego de todos esos intentos, cada uno más fallido que el otro, cualquier observador pensaría que ya no hay alternativas bajo la manga para librarse de Abad y que toca resignarse. Que la ley es tan clara, pensaría, que no hay forma de burlarla para que Noboa pueda ser candidato con la tranquilidad de que su enemiga no esté hecha cargo de la Presidencia. Pero no, nadie cuenta con la capacidad recursiva y la imaginación del equipo político de Daniel Noboa: ahora han parido una nueva fórmula.

Según esta idea, aparentemente germinada en alguna afiebrada mente que labora en el Ministerio del Trabajo, Daniel Noboa no tiene que despeinarse pidiendo una licencia a la Asamblea para candidatizarse, porque si en lugar de eso pide más bien una serie de permisos laborales para ausentarse ciertas horas al día de su trabajo, no tendrá que encargar la Presidencia. ¡Bingo!

¿Cómo es que a nadie se le ocurrió eso antes? La idea es sencillísima: si Noboa-candidato tiene un mitin a las 10 de la mañana del lunes, que se estima durará tres horas, entonces deberá pedir permiso para ausentarse del despacho de 10 hasta el mediodía. O si en la tarde tiene algo en, por ejemplo, Portoviejo, entonces solo pide permiso para que durante las horas que durará ese evento pueda ausentarse, porque en la noche tomará el avión presidencial y volverá a Carondelet. Es decir, se trata de que Noboa no encargue la Presidencia porque no va a dejar de ser presidente, sino que pida permisos para ausentarse del cargo por determinadas horas o hasta quizá días.

La idea ya había sido elaborada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuando argumentaba que no podía ser sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral por haber hecho campaña a favor de Luisa González: según él, todos los videos proselitistas que había hecho y las reuniones de campaña a las que había asistido fueron en horas en las que él ya no estaba trabajando. Por ejemplo, si apareció en un video tal, fue aprovechando su hora de lunch. O si estuvo en alguna concentración del correísmo fue porque ya había salido de la Alcaldía. Algo así como ‘soy alcalde de nueve de la mañana a una de la tarde y luego del almuerzo vuelvo a serlo hasta las cinco de la tarde en que los burócratas ya salen de sus horas de oficina’. Es decir, ejerzo la Alcaldía a ciertas horas y en otras soy solo un ciudadano común y corriente.

El problema con esta idea que, en efecto, están estudiando en el equipo político de Noboa para ver cómo logran finalmente librarse de Verónica Abad, es que es absolutamente absurda, por no decir estúpida. En realidad, el momento en que Noboa inscriba su candidatura y se lo comunique a la Asamblea, dejará de ser presidente y tendrá que ser sustituido, para desgracia suya y quizá de todos los ecuatorianos, por su vicepresidenta, que fue escogida para tales efectos por él mismo.

Noboa no puede, por eso mismo, recurrir a sus derechos laborales ni a los principios del permiso laboral como el que solicita una persona para ir al médico o para acompañar a la abuelita a la fisioterapia. Los legisladores que elaboraron y aprobaron la ley a la que tiene que atenerse Noboa pensaron que quien ejerce la Presidencia no puede servirse de su cargo para hacer campaña, por lo que no puede haber un presidente que sea al mismo momento candidato. Le guste o no a Noboa y a quien sea, el principio legal dice que la Presidencia deberá ser ejercida por el o la vicepresidenta en caso de que quiera ser candidato. En resumen, la idea que han estado cocinando durante estos días no puede ser más absurda (mucho más que las que ya habían barajado y que fracasaron).

Por lo pronto, todo parece indicar que Noboa tendrá que aguantarse a Abad como presidenta y, en el supuesto caso de que gane (felizmente para él) la reelección, verla ciñéndole la banda presidencia para su segundo período.

