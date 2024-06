Diana Jácome es el perfil para completar el binomio de Daniel Noboa

Análisis. El presidente necesita que su binomio no sea únicamente leal y de extrema confianza, sino que no le haga sombra

Esta vez, Daniel Noboa tendrá que escoger a su compañera de fórmula, para las próximas elecciones, de una forma muy distinta a cuando escogió a Verónica Abad. El Noboa de ahora no es el mismo Noboa previo a la primera vuelta de las elecciones pasadas, y eso hace que el perfil de la escogida (tiene que ser mujer porque así lo dice la ley) tenga ciertas características que no eran importantes la vez anterior y que esta vez sí lo son.

Lo ocurrido con Verónica Abad hace, por ejemplo, que la primera consideración sea el de la lealtad y el de la fidelidad. El actual presidente ya se percató de que no puede optar por cualquier aparecida como fue el caso de Abad, sino que necesariamente tiene que escoger a alguien que le genere la más absoluta confianza. Lo de Abad fue, para Noboa, una amarga lección. Cuando escogió a Abad, ni a Noboa ni a nadie se le ocurría que el actual presidente tenía opciones para ganar. Por eso, el proceso de búsqueda de su vicepresidenciable fue hecho a la ligera: básicamente se puso a buscar, incluso en Google, qué políticas serranas había por ahí circulando y particularmente qué candidatas a la Alcaldía de Cuenca había habido en las elecciones seccionales. Fue así como, se sabe, apareció el nombre de Verónica Abad que estaba cobijada por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, de Arturo Moreno, primo hermano del expresidente Lenín Moreno. También hay que considerar la situación de Noboa para ese entonces: hasta pocas semanas antes de ir a las urnas, el actual presidente no pasaba del 4 % de aceptación en las encuestas. Lo que quería entonces era una mujer serrana que lo acompañara en la papeleta y nada más. En sus cálculos no iba a gobernar sino simplemente comenzar una carrera política que incluiría al menos dos o tres campañas presidenciables. Pero ganó a la primera y Abad fue un problema mayúsculo.

Diana Jácome fue candidata por el PSC en las elecciones anticipadas de 2023, ahora es asesora del presidente Daniel Noboa. INSTAGRAM @DIANAJACOME32

El Pleno, listo para lo inconfesable Leer más

Noboa necesita que la persona que lo acompañe en el binomio no sea únicamente leal y de extrema confianza, sino que no le haga sombra y que tampoco se destaque mucho en debates o en entrevistas con la prensa. Él debe saber, a estas alturas, que su poca elocuencia y su deficiente capacidad de debate pueden hacerse más visibles si tiene una compañera que se luzca demasiado. En un reciente The Daily, el pódcast diario del The New York Times, se decía que el expresidente y candidato Donald Trump tiene el problema (igual al de Noboa) de que por su conducta personal buscará necesariamente a un candidato a la Vicepresidencia que no le haga sombra.

El perfil psicológico de Noboa permite entender también que para él es clave que su vicepresidenta sea incondicional, fiel, leal, de no muchas luces y sin demasiadas ideas propias. ¿Quién cumple ese perfil? Sin duda, Diana Jácome, su actual asesora y una de las personas más cercanas y de mayor confianza con la que trabaja. Jácome fue en las elecciones anteriores compañera de fórmula de Jan Topic y tan pronto como se acabó el proceso electoral se unió al equipo de Noboa. Ahí fue nombrada por el propio Noboa como su delegada ante la Empresa de Correos y ante la Empresa de los Medios Públicos, a la que ha puesto a funcionar como órganos oficiales de la Presidencia y el gobierno actual. Cuando el gobierno estaba ensayando a varias figuras para que sean los voceros del régimen, Jácome tuvo un corto, pero bastante infeliz, paso. En un programa de radio en Quito con el periodista Jorge Ortiz, Jácome insinuó que Verónica Abad es una mala madre por no venir desde Israel a Ecuador para ver a su hijo que había sido detenido por su vinculación por tráfico de influencias en el llamado caso Nene. A pesar de ese mal paso, Jácome ha seguido gozando de la más absoluta confianza de Noboa.

El tema de la lealtad y la fidelidad como variable para la elección de la persona que va a acompañar a Noboa tiene especial relevancia por un tema adicional: el actual presidente tiene en sus planes, si todo va bien, presentarse para la reelección en el 2029, es decir para su segunda reelección. En ese sentido, necesita a alguien que le evite los dolores de cabeza que actualmente le da Verónica Abad y que básicamente se deben a la línea sucesoria que establece la Constitución. Con alguien con un perfil como el de Diana Jácome, para él ya no será problema encargarle el poder como sí lo es ahora con el caso de Abad.

Cuatro maneras de matar al monstruo Leer más

Si bien Noboa aún no ha anunciado quién será su compañera de papeleta, lo cierto es que su situación y su historia le obligan a buscar a alguien que tenga ciertas características en su perfil y que, en el caso de Diana Jácome, se cumplen casi a la perfección. ¿Alguien más tiene ese perfil por ahora? Se podría pensar en Sade Fritschi, la ministra de Ambiente, que cumple con casi todas esas características, pero que aún es muy joven. Se han mencionado nombres de empresarias como el de Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito y que rompió con el Comité Empresarial por apoyar a Noboa en el tema del incremento al IVA, pero la relación de Noboa con el empresariado no es muy bueno: nunca se ha reunido con los gremios ni ha consensuado proyecto de ley con ellos. En definitiva, si no llega a ser Diana Jácome la escogida, alguien muy parecido a ella lo será.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!