Fenocín coordinará con el FUT la movilización del 4 de julio

Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), rechazó este 27 de junio de 2024 la eliminación del subsidio a los combustibles Extra y Ecopaís. No precisó fechas para protestas, pero no descarta unirse a la movilización de los sindicalistas.

“Como Fenocin estamos realmente en oposición radical a que este Gobierno de (Daniel) Noboa quiera aplicar a tabla rasa lo que tiene que ver con la carta de intención del Fondo Monetario Internacional es con el fin de que aplique medidas de ajuste contra el pueblo ecuatoriano”, expresó Espinoza en una rueda de prensa.

Tachó a la subida del precio de los combustibles como “impresentable”. Considera que el Ejecutivo nivelará los precios al mercado internacional porque “quiere privatizar el negocio”.

Cuestionó que ha incumplido ofrecimientos al subir el Impuesto al Valor Agregado, señaló que falta empleo y que no se ha repotenciado ninguna refinería. “Este Gobierno no ha hecho absolutamente nada en cuanto a sus promesas electorales. En todo caso, le decimos a Noboa, no esté jugando con fuego, estamos preparados para responderle”.

¿La Fenocin se movilizará?

Este viernes habrá una asamblea de la Fenocin en Mocache para que las bases de la región Costa tomen una postura. LEO VELASCO

El presidente de la Fenocin dijo que se llevan a cabo visitas en territorios para informar sobre la coyuntura porque el problema del alza del precio de combustibles también afectará a los agricultores que utilizan transporte.

La organización ha mantenido un acercamiento con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que anunció salir a las calles el 4 de julio. Espinoza declaró que se acordó seguir conversando para hacer un pronunciamiento conjunto. Adelantó que se volverán a reunir el lunes, 1 de julio, para coordinar la movilización.

La Fenocin también se ha reunido con otras organizaciones sociales e invitó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) “para conversar con mucha seriedad respecto a esta problemática de quitar los subsidios a los combustibles”.

El dirigente comentó que se había fijado una reunión hace dos días con el representante del los transportistas interprovinciales, pero no se concretó. Espera que se reactive esa reunión.

Plantean retomar proyecto de focalización

Espinoza reconoció que ha mantenido diálogos con el Gobierno de Noboa, pero ratificó el rechazo a “toda medida que empobrece al pueblo”. Acudirán si el Ejecutivo llama a conversaciones, pero “si no hay respuestas no iremos más”, indicó.

Precisó que han acudido para plantear que se suspenda “esta malhadada intención de subir los precios de los combustibles”. La medida entrará en vigencia este 28 de junio. Pero se puede derogar, sugirió el dirigente.

La Fenocin solicita que en lugar de incrementar precios, se retome el proyecto de focalización que se trabajó en el 2022, durante el Gobierno de Guillermo Lasso. Tiene un avance del 95 %, según Espinoza, quien encabezó a una de las tres organización indígenas que protagonizaron el paro nacional de ese año.

