UNE ratifica movilización en contra del alza del precio de combustibles

La Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) reiteraron este 27 de junio de 2024 su postura de rechazo al esquema de estabilización de precios de combustibles Extra y Ecopaís.

“Desde la UNE reafirmamos la movilización convocada para este 4 de julio en todas las provincias del país y a la cual se ha sumado el FUT (Frente Unitario de Trabajadores), Frente Popular y otros sectores sociales”, ratificó el gremio de educadores.

Hoy la Fenocin se pronunciará sobre el tema en una rueda de prensa convocada para las 10:00. Esta es una de las tres organizaciones indígenas que participaron en el paro de 2022 que obligó al gobierno de Guillermo Lasso a sentarse en mesas de diálogo. Uno de los temas más álgidos de esa agenda fue precisamente sobre subsidios.

Extendieron el llamado a unirse a la movilización a otros sectores. “Ratificamos nuestro llamado a la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y otras organizaciones para enfrentar, en acciones unitarias, toda esta ofensiva neoliberal. Ayer subieron el IVA, hoy suben la gasolina, luego las tasas de interés de la banca privada”, señalan en el comunicado.

El precio actual es de 2,46 dólares. Para alcanzar precios internacionales se ajustará a 2,72, desde las 00:00 del 28 de junio. El gobierno determinó un esquema para que esta tarifa no suba más del 5 % mensual o baje más del 10 %, de acuerdo a la referencia del precio internacional. También se planteó un mecanismo de compensación de transferencia de recursos para un sector priorizando del transporte.

"Claramente, esta compensación pretende ocultar las verdaderas intenciones de (Daniel) Noboa que busca eliminar completamente los subsidios a las gasolinas para complacer al Fondo Monetario Internacional y cumplir con sus acuerdos que solo incrementan la deuda externa", cuestionó la UNE.

El gremio duda que esta medida de compensación se cumpla a tiempo y de forma equitativa "si el Estado no paga el transporte escolar en varias zonas del país, Azuay es un ejemplo".

A esto se suma que en el Ecuador, no todo el transporte (escolar, comunitario y rural) trabaja a Diésel, cuyo precio no se modifica, por tanto no podrán registrarse en el plan de compensaciones que plantea el régimen, según la UNE.

Advierten que el alza de las gasolinas Extra y Ecopaís van a encarecer el costo de producción y de vida.

La Cedocut, que es parte del FUT, también rechazó la medida estatal que entrará en vigencia este viernes.

Al gobierno, liderado por Daniel Noboa, le increpa: “Sea franco y directo con el pueblo ecuatoriano y diga las cosas como son, con las medidas que usted ha tomado no hace más que perjudicar a los ciudadanos, ciudadanos que confiaron en sus propuestas de campaña, mismas que hasta ahora no se han cumplido”.

