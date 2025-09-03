Daniel Noboa tendría una victoria apretada en la consulta, según encuesta: ¿Por qué?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado formalmente cinco preguntas para la consulta popular de 2025

Sería una victoria apretada. A tres meses de la fecha prevista para la consulta popular anunciada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, las primeras mediciones dan un panorama ajustado para el primer mandatario ecuatoriano.

El 6 de agosto de 2025, Noboa anunció siete preguntas que serían puestas a consideración de los ecuatorianos para que se pronuncien en las urnas. Sin embargo, hasta el momento el mandatario solo ha formalizado cinco preguntas ante la Corte Constitucional.

Se trata de las preguntas sobre el trabajo por horas en el sector turístico, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional y el regreso de los casinos a hoteles de lujo.

Desde el inicio de este proyecto político luchamos por justicia y progreso, por hacer lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo tradicional, y lo valiente sobre lo complaciente.



A diario recibimos críticas, especialmente de los que están más lejos de la gente, aquellos que… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 5, 2025

Las preguntas que ganaría Daniel Noboa en la consulta popular de 2025

Sin embargo, de acuerdo con la encuestadora Comunicaliza, que realizó un estudio con 4.512 entrevistas a ecuatorianos mayores de 16 años entre el 21 y 23 de agosto de 2025 y un 95% de confianza, señala que hasta el momento el presidente Noboa tendría una victoria ajustada.

Por ejemplo, la encuesta muestra que las preguntas que ya fueron tramitadas por la Asamblea Nacional tendrían un resultado favorable al Gobierno. Según el estudio, el regreso de las bases militares extranjeras tendría un 53,7% de apoyo y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, un 63,1% de votos favorables.

De igual forma, otras de las preguntas planteadas por el primer mandatario tendrían resultados positivos para Noboa. La reducción de los asambleístas ganaría con un 76,4%, el juicio político a la Corte Constitucional, con un 70,7%, y el regreso de los casinos, con el 56,3%.

La Consulta Popular impulsada por el presidente Daniel Noboa propone la eliminación del CPCCS. Cortesía: Cpccs.

Las preguntas que ganaría con las justas Noboa en la consulta popular de 2025

Por otro lado, el estudio de la encuestadora Comunicaliza también muestra que el Gobierno del presidente Daniel Noboa tendría victorias apretadas en dos de las preguntas, pues apenas superan los votos negativos o tienen un margen de indecisión aún amplio.

RELACIONADAS Dos preguntas de Daniel Noboa ven un camino sinuoso en la Corte

De acuerdo con la encuestadora, la pregunta sobre el trabajo por horas (ahora planteada solo para el sector turístico) tendría un ajustado apoyo por los ecuatorianos. Según el estudio, habría un 41,8% de apoyo, pero también un 40,7% de rechazo. Además, muestra una indecisión del 17,5%.

En esa misma línea, la pregunta sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), según la encuesta de Comunicaliza, tendría el 47,2% de apoyo y un 28,6% de rechazo. Sin embargo, también hay un 24,3% de indecisión entre los consultados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!