Consulta popular 2025: Corte Constitucional inicia análisis de pregunta sobre casinos

El presidente Daniel Noboa envió cuatro de las siete preguntas anunciadas a la Corte para el control de constitucionalidad

La Corte Constitucional también tramita las demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia del Gobierno.

Como parte del dictamen previo de constitucionalidad de la consulta popular anunciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la Corte Constitucional inició el análisis de la pregunta relacionada con las salas de juego y casinos en hoteles.

De acuerdo con el expediente del caso 8-25-CP, el 29 de agosto de 2025 la jueza Alejandra Cárdenas avocó conocimiento del proceso y analizará la pregunta relacionada con el regreso de los casinos en hoteles categorizados con cinco estrellas.

Esta es una de las cinco preguntas que el mandatario remitió a la Corte Constitucional para el respectivo análisis de constitucionalidad, requisito indispensable para la convocatoria a consulta popular que, según el Gobierno, sería en diciembre de 2025.

La Corte también analiza las preguntas de reforma constitucional

Por otro lado, el 21 de agosto de 2025, la jueza Claudia Salgado salió sorteada para tramitar el dictamen de procedimiento de la solicitud de modificación constitucional de cuatro preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa.

La jueza Salgado analizará el procedimiento para las preguntas relacionadas con el trabajo por horas en el sector turístico, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), y el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional.

El Gobierno espera dictamen sobre sus leyes económicas urgentes

A la par del control de constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular, los jueces de la Corte Constitucional también se encuentran tramitando las demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes claves del Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Desde la última semana de agosto de 2025, la Corte Constitucional ha realizado las audiencias de las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia.

Este 1 de septiembre de 2025 se desarrolla la última audiencia prevista de las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes del Gobierno del presidente Daniel Noboa. La Corte cierra el periodo de audiencias con el análisis de la Ley de Inteligencia.

