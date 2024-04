Daniel Noboa y Verónica Abad: Las vías legales para dar fin a su 'guerra fría'

Las diferencias que se vieron en campaña entre Daniel Noboa y Verónica Abad, quienes enarbolaron un discurso de unidad, han escalado a una suerte guerra fría: el presidente la envió a Israel como colaboradora de la paz en torno a un conflicto que lleva más de 70 año en la historia reciente y la vicepresidenta encabeza escaramuzas verbales en contra de su mismo gobierno.

El último hecho que ha sido aludido en la rencilla política: días atrás fue detenido Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta, por un supuesto delito de oferta para realizar tráfico de influencias, en palabras digeribles, una persona lo acusa de haberle gestionado un cargo público en la Vicepresidencia de la República a cambio de pagos mensuales.

Verónica Abad percibe la detención de su hijo como el golpe más fuerte de la persecución que denuncia enfrentar de parte de su mismo Gobierno. En una entrevista, la segunda mandataria dijo que la presionan para renunciar y que es víctima de violencia política.

¿Cuáles son las vías legales que tienen los mandatarios para dar fin a su guerra fría, con consecuencias para su contraparte?

Expertos consultados detallan los procedimientos y otros detalles que establece la Constitución Política del Ecuador (CPE), en particular, el artículo 145 en el que se detalla las causales en que el presidente cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo. Lo mismo aplica para el vicepresidente.

1. Por terminación del período presidencial.

2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional.

3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.

4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.

5. Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.

6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución.

Pablo Santillán, experto en técnica legislativa, considera que si se da una eventual salida de Abad se encaminaría por la vía de una renuncia voluntaria o por abandono del cargo, si necesitara devolverse al país.

"Yo entiendo que la urgencia del Gobierno o el objetivo del Gobierno es que la señora vicepresidenta presente la renuncia, que es la vía más expedita para que (Noboa) pueda presentar un reemplazo previo a solicitar una licencia para el proceso electoral (del 2025). El presidente tiene la intención de buscar la reelección", analiza Santillán.

El contexto de las futuras elecciones es clave. Días atrás, Esteban Torres, exlegislador del PSC y viceministro de Gobierno, en declaraciones para el medio digital La Posta, dejó claro que desde el régimen consideran incómoda la situación con la vicepresidenta. Porque "sería riesgoso para el país (entregarle el poder a Verónica Abad)" cuando el presidente Noboa deba hacer campaña para su reelección, posibilidad que no ha descartado el primer mandatario.

En caso de que exista la ausencia definitiva de Abad, el presidente tendrá que enviar una terna a la Asamblea y esta deberá escoger al reemplazo en un plazo de 30 días. Si el legislativo no se pone de acuerdo y los plazos se vencen, la nueva vicepresidenta será la persona que encabece la terna.

"Ese procedimiento solo cabría si la vicepresidenta presenta la renuncia, porque las otras causale representan un trámite un tanto engorroso y largo en los plazos, lo que podría tal vez no llegar hasta las fechas de inscripciones de candidaturas para las elecciones del 2025", agrega Santillán.

Por otro lado, Abad puede solicitar una licencia temporal ante la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República para solucionar una circunstancia de fuerza mayor, indica la constitucionalista Alejandra Castañeda.

"Con una licencia temporal de Abad, el presidente Noboa puede designar su reemplazo temporal a alguien de su gabinete, delegar las funciones que tenía la vicepresidenta. Si el tema particular no se soluciona, ella puede renunciar", señala la experta en Derecho Constitucional.

No obstante, la licencia, en caso de que la use, tiene un tiempo límite. El artículo 146 de la CPE establece que "en caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República (o Vicepresidencia), lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional (...)".

Sobre las acusaciones que ha proferido la vicepresidenta en contra de su propio gobierno de que ha sido víctima de violencia política, ella también puede acudir a las instancias pertinentes, como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por ejemplo, citan los expertos, pero eso conlleva un tiempo determinado, como alternativa para Abad.

En torno a las otras causales de cesación de funciones, Santillán dice que no caben porque no se ha terminado el periodo por el que ha sido electa, no hay una incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo. Tampoco, agrega, ella ha abandonado el cargo.

Si la guerra fría se extiende hasta un punto en que el presidente Noboa necesite enviar una terna surgen otras interrogantes: ¿Cuál debe ser el perfil de los postulantes? Daniel González, analista político, refiere el término confianza.

"Debe buscar una persona capacitada, preparada, de confianza. Que tenga fuertes que no tiene el presidente. Por ejemplo, alguien que conozca de políticas públicas, administración pública electrónica. Un perfil que ayude a fortalecer al gobierno", explica González.

Esa decisión será clave, añade González, porque el país ya no soportaría un escándalo más, ya que en este momento es débil la institucionalidad del Estado.

