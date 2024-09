Daniel Noboa regresa a EE.UU.: ¿Cuántas veces ha ido desde que es Presidente?

Desde su ascenso a la Presidencia de la República, el 23 de noviembre de 2023, el primer mandatario Daniel Noboa ha llevado a cabo siete viajes a Estados Unidos. Este jueves 5 de septiembre realizará su octavo periplo hacia el país norteamericano en nueve meses de gestión

Noboa asistirá a debate del Consejo de Seguridad de la ONU, que preside Ecuador Leer más

6 y 7 de diciembre de 2023

Uno de los viajes más destacados del presidente Noboa a Estados Unidos fue su visita a Nueva York entre el 6 y el 7 de diciembre de 2023, donde participó en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

16-18 de enero de 2024

Los viajes del presidente Noboa a Estados Unidos también han incluido aspectos personales significativos. Entre el 16 y el 18 de enero de este año, el presidente viajó a Miami, Florida para estar con su esposa, Lavinia Valbonesi, y su hijo recién nacido, Furio.

Este viaje coincidió con conflicto armado interno en el país, ante la declaratoria de una "guerra" a grupos de organizaciones delincuenciales, catalogados de terroristas.

Presidencia de Ecuador niega relato de supuesta fiesta en España de Daniel Noboa Leer más

27 al 29 de enero de 2024

Aunque salió del país por un viaje oficial a España para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Noboa pasó por Miami a su regreso, donde estuvo desde el 27 hasta el 29 de enero de 2024.

10 - 13 de febrero de 2024

El presidente realizó un viaje a Miami "para atender asuntos de índole personal", durante el feriado nacional por Carnaval en Ecuador.

Viajes oficiales del presidente Los resultados suelen tomar tiempo para concretarse completamente, ya que los acuerdos deben ser detalladamente afinados a través de las Cancillerías.

29 de febrero - 6 de marzo de 2024

En otro evento, el presidente Noboa viajó a Nueva York el 29 de febrero de 2024, y luego en Toronto, Canadá, hasta el 6 de marzo. Su agenda incluyó reuniones con migrantes e inversionistas en Estados Unidos, buscando consolidar la diáspora ecuatoriana y atraer capital extranjero.

Ecuador realizó su desfile cívico en Queens con autoridades presentes Leer más

10 al 13 de abril de 2024

El presidente Daniel Noboa viajó nuevamente a Miami, por "asuntos personales", en un contexto de crisis diplomática entre Ecuador y México debido a la incursión policial en la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril.

3 y 4 de agosto de 2024

En el marco de eventos culturales, Noboa participó del Desfile Ecuatoriano en Nueva York del 3 al 4 de agosto de 2024. A este evento asistió acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Cultura Romina Muñoz, y el entonces secretario de la Administración Arturo Félix.

5 al 8 de septiembre de 2024

El presidente de la República, Daniel Noboa, iniciará este jueves 5 de septiembre de 2024 un viaje oficial a Nueva York, Estados Unidos. A partir del 9 hasta el 11 de septiembre se prevé que esté en Toronto, Canadá. Durante este período, será acompañado por una comitiva oficial compuesta por diversos funcionarios del Gobierno.

Viajes presidenciales Este jueves 5 de septiembre realizará su octavo periplo hacia Estados Unidos, en nueve meses de gestión.

Noboa confía en que la inclusión de la Cívica ayudará a evitar errores del pasado Leer más

¿Cuáles han sido los resultados de estos viajes?

Rafael Silva, consultor político, explica que los resultados de los viajes oficiales suelen tomar tiempo para concretarse completamente, ya que los acuerdos deben ser detalladamente afinados a través de las Cancillerías.

"Generalmente no tienen resultados de manera inmediata, no se ve de buenas a primeras porque no es tangible; salvo que sea un tema de ayuda humanitaria, por ejemplo" señala Silva.

Para el joven politólogo, más que la cantidad de viajes oficiales del presidente Daniel Noboa, se debe valorar la calidad de estos periplos, si la agenda de estos cumple con las necesidades del país.

Rafael Silva sugiere que los viajes presidenciales se justificarán por "las ayudas que pueda recibir el país en torno a los dos grandes problemas que está enfrentando: por un lado, seguridad y por el otro, el problema energético", culmina.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.