Noboa deberá pedir licencia para ir por la reelección sí o sí, explica el CNE

Es la ley y aplica para todos. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, despejó varias dudas de cara a las elecciones generales de 2025, como la campaña anticipada en redes sociales, las alianzas aceptadas hasta ahora, la inscripción de candidaturas, la precandidata del Partido Socialista que figura como fallecida y las licencias que deberán solicitar los funcionarios que buscan la reelección en las urnas, como el presidente Daniel Noboa.

Sobre ese último tema, Pita señaló que la ley lo estipula y, de incumplirse, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es el ente encargado de sancionar, no el CNE: "Es importante mencionar que el presidente de la República o cualquier otro funcionario que opte por una reelección tiene que presentar una licencia. Nuestra obligación es regular que esto se cumpla, pero quien sanciona el incumplimiento es el TCE. La ley es clara", aclaró Pita en una entrevista concedida a Teleamazonas.

Campaña anticipada

Sobre la campaña anticipada en redes sociales, Pita señaló que, una vez más, la ley limita dicha regulación, pues estipula una auditoría en cuanto a gastos, pero no sobre el contenido que se publique previo a la campaña.

"Lamentablemente, a nivel de redes sociales, hay una situación clara en relación con pronunciamientos legales previos, que indican que podemos hacer el control del gasto electoral en medios de comunicación y medios digitales legítimos. En redes sociales hacemos un control relacionado con el gasto; lamentablemente, solo se puede hacer lo que está contemplado en la ley y no existe una norma que permita que hagamos ese tipo de auditorías", aclaró Pita.

La candidata que refleja como fallecida

Sobre la denuncia de el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) que descubrió que su candidata a la Vicepresidencia de la República, Verónica Silva, consta como fallecida según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Enrique Pita aseguró que es un escenario que no les compete: "El problema de esta persona no es del Consejo Nacional Electoral, sino del Registro Civil. Lo que es cierto es que, si se inscribe esa candidatura, nosotros vamos a verificar que esté de acuerdo con el padrón electoral vigente. Y si ahí consta como fallecida, es algo que el CNE no va a poder resolver".

