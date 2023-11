Daniel Noboa: ¿Realmente es un 'anti nada'?

El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa (c) saluda a sus simpatizantes, en el Teatro Sucre, en Quito (Ecuador).

Este 15 de noviembre recibió las credenciales Daniel Noboa. De su intervención dos momentos me llamaron la atención. El primero, uno con el que no podría estar más de acuerdo: “(fuimos) un proyecto que tuvo éxito por no ser anti nada”. Evidentemente se refiere al correísmo. Y tiene razón.

Si recordamos su campaña en primera vuelta él no fue elegido por ser el candidato anti Correa. Ese puesto ya lo ocupaban otros. Daniel Noboa llega a segunda vuelta por ser la apuesta de la juventud, que buscaba soluciones pragmáticas a sus problemas. Un poco más de evidencia: recordemos que no era el candidato favorito de los periodistas que con mayor rigurosidad atacaban a la RC5.

Sin embargo, una vez que se constituye como el candidato del “ballotage”, inmediatamente recibió el apoyo de las facciones más “anti Correa”, y lo convirtieron en su opuesto o contrario. Error. Error conceptual.

Cuando la campaña se sentía paralizada varios comentaristas políticos afirmaban que Noboa debía radicalizar su discurso y llevar la causa y bandera anti Correa. Como estrategia, no era la mejor opción, después de todo ese voto “ya estaba dado”. Apriori al discurso, estaba ganado. Al mantenerse en su esencia de la primera vuelta -sin mayor polarización y pragmatismo- ganó a quienes tenía que ganar, y listo.

Conclusión: Daniel Noboa no permitió que le dijeran “quién ser”, ni qué etiqueta aceptar y personificar. Claro que tampoco “sacó del error” a la idea que algunos grupos se hicieran de él, para apoyarlo.

Y ahora, a puertas de ser gobierno, ocurrió algo similar. Construye quiso exigir un Presidente a su imagen y semejanza. Intentó volver a ubicar al país en la -hasta ahora- eterna dicotomía. Dicotomía que al ser ellos el último bastión de oposición frente a Rafael Correa, los favorece.

No lo consiguió. No tenían qué darle.

Empecemos con la división interna de Construye. Y para eso, no veamos más que dos declaraciones de sus figuras más visibles.

María Paula Romo: “No vamos a acordar con los verdugos de Fernando Villavicencio”.

Andrea González: “Yo no creo que en el 2025 la población va a votar por los Asambleístas que son correístas y anti correístas, yo creo que van a votar por los Asambleístas que dieron Gobernabilidad a este país”.

Dos universos paralelos en lo que era una misma bancada.

Si no pueden ofrecerle ni siquiera unidad y disciplina de voto entre ellos mismos, ¿podían prometerle mayoría con los independientes y los otros bloques?

Daniel Noboa, optó por el otro camino. Camino que gracias a su versatilidad, pudo tomar. No es un Guillermo Lasso que si aceptaba le hubiera fallado a sus votantes, a su campaña y a su esencia. Porque recordemos que ese “encuentro” del que hablaba era en función de la exclusión de quienes en principio nos separaron.

Y así se pone en marcha el Nuevo Ecuador, superando la antigua oposición discursiva. Algunos lo apoyarán, ¿el resto se lo perdonará?

Eso dependerá de dos factores: primero, de sus resultados y segundo, el precio del acuerdo.

Porque la segunda frase pronunciada en el discurso de entrega de credenciales, que llamó mi atención fue “agradezco a las organizaciones políticas que sin condiciones, simplemente con un diálogo fluído, han querido ser parte de una gran unión” y en esa, a diferencia de la primera, me mantengo escéptica.

