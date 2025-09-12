Daniel Noboa indulta a una mujer: estos son los hechos por los que fue condenada

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó este viernes 12 de septiembre el indulto presidencial a favor de María Rebeca Morocho Sisalema, una mujer que había sido sentenciada por el delito de estafa.

El anuncio se hizo oficial a través del Decreto Ejecutivo 119, con el que el primer mandatario decidió perdonar la pena de prisión que Morocho cumplía desde junio de 2024.

¿Por qué estaba presa María Rebeca Morocho?

La ciudadana fue condenada a cinco años de cárcel, el pago de $3.000 de reparación económica y una multa equivalente a 12 salarios básicos por un caso de estafa.

Según documentos oficiales, la mujer ya había pagado la indemnización a la víctima en 2021 y ofreció disculpas públicas durante una asamblea comunitaria. Estos actos fueron considerados como parte de su proceso de arrepentimiento y reparación social.

Buen comportamiento y apoyo legal

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que, durante el tiempo que pasó en prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Chimborazo n.º 3, Morocho no cometió ninguna falta disciplinaria.

Además, un informe legal de la Presidencia de la República recomendó el indulto al considerar que la mujer cumplía con todos los requisitos legales y que su delito no corresponde a crímenes graves como genocidio, tortura o desaparición forzada, los cuales están excluidos de este beneficio.

El indulto no borra la deuda con la justicia

Aunque se le perdonó la pena de cárcel, el decreto aclara que el indulto no elimina la obligación de reparar a la víctima ni la multa económica impuesta por el tribunal.

Esto significa que, aunque libre, María Rebeca Morocho debe cumplir con todas las sanciones económicas establecidas en la sentencia original.

¿Qué es un indulto presidencial en Ecuador?

El indulto presidencial es un mecanismo legal contemplado en el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que permite al presidente conmutar o reducir penas en casos excepcionales. Este beneficio suele concederse a personas privadas de libertad que hayan demostrado buena conducta, arrepentimiento y reparación del daño causado.

